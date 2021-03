Hiekoitukseen käytetty sepeli aiheuttaa rengasrikkoja.

Pyöräteiden hiekoituksesta on enemmän haittaa kuin hyötyä, ja siksi se tulisi lopettaa. Jalankulkuun tarkoitettujen alueiden hiekoitus on asia erikseen.

Hiekoitukseen käytetty sepeli on terävää, ja se aiheuttaa rengasrikkoja – minulle kuluvan talven aikana pahimmillaan kahdesti viikossa. Talvipyöräilijät käyttävät pyörissään lumen ja jään aikakaudella nastarenkaita, joten kaatumisten ehkäisyyn hiekoitusta ei tarvita. Lumien sulettua hiekka kuivan asfaltin päällä tekee siitä itse asiassa jopa liukkaampaa.

Helsingin kaupunki on vuonna 2012 tilannut selvityksen pyöräväylien talvihoidon kehittämisestä. Paljon siinä esiteltyä on otettu käyttöön, ja Helsinki on nykyisin parempi kaupunki ympärivuotiseen pyöräilyyn kuin se oli viime vuosikymmenen alussa.

Selvitys ottaa kantaa myös pyöräteiden hiekoitukseen ja toteaa sen haittojen ylittävän hyödyt. Sepeli rengasrikkojen aiheuttajana nostetaan esiin.

Olen pyöräillyt ympärivuotisesti vuosituhannen alusta. Haluan kiittää Helsingin kaupunkia pyöräilyn edistämisestä. Tilanne on kohentunut pyöräilijän näkökulmasta jatkuvasti. Pyörätieverkosto laajenee ja talvipyöräilylle priorisoitujen reittien kunnossapito toimii kiitettävästi, jopa kuluneena poikkeuksellisen runsaslumisena talvena. Hyvää kehitystä tulisi jatkaa.

Siksi toivoisin asiasta vastuun kantavilta vastausta kysymykseen: Miksi kaupunki edelleen tuhlaa resursseja pyöräteiden hiekoittamiseen, vaikka on todennut haitat hyötyjä suuremmiksi?

Kari Hevossaari

terveyskeskuslääkäri, entinen pyörälähetti, Helsinki

