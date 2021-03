Rakennamme yhteisiä työkaluja muun muassa kestävän matkailun ja alan digitalisaation edistämiseksi.

Pekka Kärkkäinen (HS Mielipide 23.3.) kehotti Visit Finlandia panostamaan kotimaanmatkailun markkinointiin rajojen ollessa edelleen pääsääntöisesti suljettuna kansainvälisiltä vapaa-ajan matkustajilta.

Visit Finland vastaa valtakunnallisena matkailualan asiantuntijana yhdessä matkailutoimialan kanssa ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisestä. Osana työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvaa Business Finlandia myös Visit Finlandin toimintaa ohjaa erityislainsäädäntö, jossa sen tehtäväksi on kirjattu ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun kasvu ja kehittäminen, joka sulkee pois kotimaanmatkailun edistämisen.

Visit Finland on sopeuttanut toimiaan korona-aikana. Seminaarit ovat muuttuneet webinaareiksi, myyntitapahtumat siirtyneet verkkoon, kansainvälisen lehdistön vierailut on korvattu virtuaalisilla lehdistötilaisuuksilla ja markkinointikampanjat odottavat rajojen avautumista. Visit Finland on keskittynyt tukemaan ja kouluttamaan matkailutoimialaa, jotta toimiala saadaan taas käyntiin terveysturvallisesti mahdollisimman pian. Rakennamme yhteisiä työkaluja muun muassa kestävän matkailun ja alan digitalisaation edistämiseksi. Tavoite on vahvistaa Suomen kilpailukykyä kovassa kansainvälisessä kilpailussa mutta samalla myös tukea yritysten toimintavalmiuksia kotimaan markkinalla.

Kansainvälisillä matkailijoilla on patoutunut tarve matkustaa, ja sen täytyy tapahtua terveysturvallisesti. Ensimmäisenä matkailu toipunee kuitenkin lähimarkkinoilla. Kärkkäinen on oikeassa, että matkailuyritykset sinnittelevät juuri nyt kotimaisen matkailun varassa, mutta nykyisen lainsäädännön puitteissa Visit Finland ei ole oikea taho kotimaan markkinointikampanjoita toteuttamaan.

Kristiina Hietasaari

johtaja, Visit Finland

