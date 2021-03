Alueellisen kohdennuksen avulla vältetään eniten sairaalahoitoa, säästetään ihmishenkiä ja epidemia saadaan taltutettua tehokkaammin.

Erot koronavirustilanteessa Suomen sisällä ovat huomattavan suuria. Uudellamaalla tilanne on ollut koko epidemian ajan vaikein, ja virusmuunnokset leviävät nopeasti tiiviin kaupunkirakenteen ja ulkomaanliikenteen vuoksi. Myös Varsinais-Suomessa tilanne on heikentynyt nopeasti.

Hallitukselta linjaus painottaa koronarokotteita epidemiatilanteeltaan vaikeimmille alueille on hyvä. Nyt on tärkeää toteuttaa tämä Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän linjaus nopeasti, jotta vähennetään sairaanhoidon kuormitusta ja kuolemia.

Suomalaiset ovat koronaviruksen suhteen erilaisessa riskissä ikänsä ja sairauksiensa mutta myös asuinpaikkansa vuoksi.

Otetaan esimerkiksi astmapotilas, joka asuu Uudellamaalla. Koska koronaviruksen ilmaantuvuus on Uudellamaalla suurempi, hänen riskinsä saada koronavirusinfektio on kymmenkertainen verrattuna matalammalla ilmaantumisalueella asuvaan astmaatikkoon. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella asuvan astmaatikon riski joutua sairaalaan koronavirustaudin vuoksi on 30-kertainen (3 x 10) verrattuna vähäisen ilmaantuvuuden alueella asuvan, astmaa sairastamattoman samanikäisen ihmisen riskiin.

Rokotteiden saatavuusongelmista huolimatta yli 70-vuotiaat ja vakavimmat riskiryhmät saadaan rokotettua koko maassa jo lähiviikkoina. Saatujen tietojen mukaan rokotemäärät ovat kasvamassa, mikä on hienoa.

Jotta rokotteilla saadaan aikaan mahdollisimman suuri terveyshyöty, rokotteiden alueellisen kohdentamisen tulisi alkaa mahdollisimman pikaisesti ja rokotemäärien on oltava riittävän suuria.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on laskenut, että painottamalla rokotejakelussa tartuntojen ja erikoissairaanhoidon tarpeen määrää voitaisiin sairaalahoitoja vähentää ainakin viidennes puhumattakaan säästetyistä ihmishengistä. Yhdessä muiden rajoitustoimien kanssa tällä saataisiin vaikuttavuutta aikaan nopeasti. Vakavien tapausten ja kuolemantapausten välttämiseksi vaikuttava toimi olisi esimerkiksi rokottaa väestöä korkean ilmaantuvuuden alueilla iäkkäimmistä väestöryhmistä alkaen, ensimmäiseksi 60–70-vuotiaat.

On tärkeää, että THL ja sosiaali- ja terveysministeriö avaavat valmistelunsa ja mallinnuksensa. Oikeat rokotemäärät ja niiden oikein ajoitettu alueellinen kohdennus tuovat koko Suomelle terveyshyötyä. Alueellisen kohdennuksen avulla vältetään eniten sairaalahoitoa, säästetään ihmishenkiä ja epidemia saadaan taltutettua tehokkaammin.

Nämä kriteerit ovat olleet koronaviruksen torjunnan tavoitteena koko ajan, joten niiden tulisi ohjata myös rokotusten jakelua asiantuntijoiden suosituksen mukaisesti.

Sanna Vesikansa

apulaispormestari (vihr), sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki

Juha Tuominen

toimitusjohtaja, Hus

