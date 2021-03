Helsinki on osa eurooppalaista museota. Tämä ei estä sitä olemasta samalla sykkivä, kehittyvä ja kasvava kaupunki.

Kiitos Janne Vilkunan ja Jari Tanskasen asiantuntevasta kritiikistä (HS Mielipide 24.3.) pormestari Jan Vapaavuoren (kok) kapeakatseiseen ilmaisuun ”kaupunki ei voi olla museo”, jonka hän esitti Helsingin paraatipaikoille rakentamista puolustellessaan (HS Kaupunki 13.3.).

Mielestäni paras tunne monissa eurooppalaisissa kaupungeissa on, että kokee olevansa museossa, vaikka ei olekaan sen perinteisen tehtävän mukaisessa näytteille asetettujen esineiden paikassa eli museorakennuksessa. Historiaa, arkkitehtuuria ja taidetta on nähtävillä joka suunnalla. Eurooppa todellakin on suuri museo. En matkustele saadakseni elämyksiä uusista liike­tiloista ja kauppakeskuksista vaan erilaisten kaupunkien historiasta ja estetiikasta.

Suurin kohteliaisuus kaupungille on sanoa, että se on museo. Tämä ei estä sitä olemasta samalla sykkivä, kehittyvä ja kasvava kaupunki, mutta hyvää suunnittelua ja kestäviä arvovalintoja ­tähän pääseminen vaatii. Helsingissä on tähän kyllä osaamista mutta onko tahtoa?

Helsingillä ei ole niin pitkää historiaa kuin monilla muilla Euroopan kaupungeilla, mutta suomalaisille tärkeitä merkkejä menneestä ajasta ja kauneutta sillä kuitenkin riittää.

Missä kuljimme kerran on Kjell Westön hieno kirja menneestä Helsingistä ja sen nimi kuvaa osuvasti tunnetta, joka sen asukkaille voi kaupungilla liikkuessaan tulla. Ei tuhota tämän tunteen kokemista tulevaisuudessa lyhytnäköisten päätösten vuoksi.

Marketta Honkanen

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.