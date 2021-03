Kirjallisuustieteen opiskelijoina olemme lopen kyllästyneitä humanistien ja taiteen tutkijoiden alituiseen vähättelyyn, aliarviointiin sekä jatkuvaan taloudelliseen kurittamiseen.

Viime viikkoina keskustelu taiteiden tutkimuksen ahdingosta on käynyt vilkkaana. Helsingin Sanomat uutisoi alkuvuodesta (Kulttuuri 9.2.) taiteiden tutkimuksen rahoituspulasta ja taloudellisesta tilanteesta. Kirjallisuustieteen opiskelijoina koemme tärkeäksi pitää yllä keskustelua siitä, miksi taidetta on ylipäätään merkityksellistä tutkia ja miksi taiteiden tutkimuksen opetusta on tuettava tulevaisuudessakin.

Taiteiden tutkimus on välttämätöntä, sillä me kaikki kulutamme taidetta. Kirjat, sarjat ja elokuvat vetoavat meihin tunnetasolla ja muovaavat ymmärrystämme maailmasta. Ne välittävät arvoja, asenteita ja uskomuksia.

Kriittisen medialukutaidon merkitystä painotetaan paljon, mutta taide jää liian usein tämän keskustelun ulkopuolelle, sillä se mielletään ensisijaisesti nautinnon ja viihteen alueeksi. Taide ei kuitenkaan synny kulttuurisessa tyhjiössä. Päinvastoin: taide toimii peilinä sille, miten ymmärrämme maailmaa. Se heijastaa, vahvistaa ja haastaa vallitsevia valtarakenteita.

Taide ei ole neutraalia, vaan vaikuttaa laajimmillaan jopa siihen, miten näemme maailman, identiteettimme ja ihmisyytemme. Ei ole samantekevää, kenen ääni pääsee kuuluviin, kenen tarina kerrotaan ja mistä näkökulmasta.

Kriittistä ja asiantuntevaa keskustelua on tärkeää pitää yllä, ja taiteentutkijat kysyvät näitä kysymyksiä ammatikseen.

Tämän vuoksi tarvitsemme myös jatkossa monipuolista ja luotettavaa tutkimusta taiteesta ja kirjallisuudesta. Opetuksen määrän ja laadun ylläpitäminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta pystymme ymmärtämään laajojen yhteiskunnallisten tarinoiden rakentumista sekä vaikutuksia.

On selvää, että taiteiden ja kirjallisuuden tutkimus vaatii laajaa ammattitaitoa ja koulutusta. Alan tutkijat tuntevat taidekentän laajasti ja pystyvät siksi hahmottamaan taustalla vallitsevia valtarakenteita esimerkiksi feministisestä ja postkolonialistisesta näkökulmasta.

Kirjallisuustieteen opiskelijoina olemme lopen kyllästyneitä humanistien ja taiteen tutkijoiden alituiseen vähättelyyn, aliarviointiin sekä jatkuvaan taloudelliseen kurittamiseen. Tutkimme kirjallisuutta ja taidetta, jotta ymmärtäisimme paremmin ihmisyyttä, toisiamme ja ympäröivää maailmaa. Tällaista tutkimusta tarvitaan muuttuvassa yhteiskunnallisessa tilanteessa nyt ja tulevaisuudessa kenties enemmän kuin koskaan ennen.

Meeri Pihlström

varapuheenjohtaja

Camilla Aaltonen

sihteeri

Vehka Kurjenmiekka

järjestöaktiivi

Yleisen kirjallisuustieteen opiskelijat Katharsis ry

Helsingin yliopisto

