Kiinan vastakkainasettelu Yhdysvaltojen ja läntisten arvojen välillä näkyy entistä selvemmin myös maan elokuvatuotannossa.

Elokuvateollisuus nähdään Kiinassa kansallisesti tärkeänä asiana. Kiinalaisten elokuvien suosiota verrataan Hollywood-tuotantoihin, ja elokuvan kautta peilataan myös Kiinan ja Yhdysvaltojen suhdetta.

Esimerkiksi tieteiselokuvaa Liulang diqiu, englanniksi The Wandering Earth (2019) ylistettiin Kiinassa, koska elokuvan erikoistehosteiden nähtiin päässeen Hollywoodin studioiden tasolle. Myös elokuvan tarina, jossa kiinalaiset ovat tärkeä osa kansainvälistä yhteisöä ja kiinalainen astronautti lopulta uhrautuu pelastaakseen ihmiskunnan, vetoaa kiinalaisten kansallistunteeseen.

Kiina torjuu usein saamaansa kritiikkiä siirtämällä huomiota läntisiin epäkohtiin. Tämä näkyy myös elokuvissa. Esimerkiksi vuoden 2019 lopulla ensi-iltaan tulleen kung-fu-elokuvan Ip Man 4 on nähty heijastavan Hongkongin ja Manner-Kiinan välistä konfliktia. Se sai Hongkongin demokratiamielenosoittajat organisoimaan elokuvan vastaista boikottia. Amerikkalaiset ovat elokuvassa Ku Klux Klaniin yhdistettyjä rasisteja. Rasismin esittämisen lännen pimeänä puolena nähtiin leimaavan läntisiin arvoihin sitoutuneita mielenosoittajiakin.

Sen jälkeen kun Yhdysvallat asetti pakotteita kiinalaiselle teknologiajätti Huaweille, Kiinan televisio alkoi lähettää Korean sotaa käsitteleviä 1950- ja 1960-lukujen elokuvia. Kiinan televisiossa isänmaallinen sotadraama kuuluu muutenkin vakio-ohjelmistoon, mutta nimenomaan Korean sotaan liittyvien klassikoiden tuominen ohjelmistoon parhaaseen katseluaikaan ei ollut tuolloin sattumaa.

Tunnetuin Korean sotaa käsittelevistä kiinalaiselokuvista on Shangganling-vuoren taistelu (1956), jossa amerikkalaissotilaat naureskelevat tappaessaan kiinalaisia. Taistelujen välissä ”jenkit” tuijottavat naisten alastonkuvia. Kiinalaisten hyökätessä amerikkalaiset pakenevat ja päätyvät omien joukkojensa surmaamiksi.

Korean sotaan liittyviä elokuvia esittämällä Kiinan johto viestii maailmalle, että Kiina pystyy tarvittaessa vastaamaan Yhdysvaltojen sotilaalliseen voimaan.

Viestiä vahvistaa ”susisoturidiplomatia”. Sillä viitataan Wolf Warrior -elokuviin (Zhanlang), joissa isänmaallinen sankari puolustaa voimakeinoin Kiinan oikeuksia maailmalla. Termi on levinnyt kuvaamaan myös Kiinan päättäjien ja virkamiesten aiempaa itsevarmempaa otetta kansainvälisessä politiikassa. Susisoturi tarkoittaa kiinalaisille suurin piirtein samaa kuin Rambo amerikkalaisille.

Kiinassa populaarikulttuurin ja politiikan kytkös näyttää pysyvän tiiviinä lähitulevaisuudessakin.

Viime vuoden menestyselokuva oli Babai eli The Eight Hundred, joka kertoo kiinalaissotilaiden uhrauksista taistelussa japanilaisia vastaan toisessa maailmansodassa.

Myös uusia Korean sotaan sijoittuvia elokuvia on pitkästä aikaa tehty ja tekeillä. Jo viime vuonna Korean sotaa käsitteleviä elokuvia valmistui peräti neljä. Niistä yksi, Zui keai de ren eli Salute to the Heroes, on teini-ikäisille suunnattu animaatioelokuva.

Tänä vuonna Kiinassa julkaistaan ainakin kaksi Korean sotaa käsittelevää elokuvaa. Etenkin Zhang Yimoun ohjaamasta elokuvasta Zui leng de ­qiang eli The Coldest Gun odotetaan kassamagneettia.

Näidenkin elokuvien odotetaan muistuttavan kiinalaisyleisöä Kiinan ansioista fasismin ja ulkovaltojen aggression torjumisessa.

Fakta ja fiktio sekoittuvat suuren yleisön silmissä myös lännen populaarikulttuurissa. Esimerkiksi Britannian kuningasperheestä kertovaa The Crown -sarjaa on tulkittu ikään kuin historiankirjoituksena. Ja lännessäkin populaarikulttuuri on toisinaan myös nationalistisen propagandan väline.

Tässä suhteessa Kiina ei eroa läntisistä markkinatalouksista. Toisaalta Kiinassa poliittinen eliitti leimaa myös asiallisen läntisen kritiikin usein sinofobiaksi, Kiinan tai kiinalaisuuden peloksi. Samalla kiinalainen populaarikulttuuri tekee suurvalta-asetelmista samanlaisia kärjistyksiä kuin Hollywood kylmän sodan vuosina.

Jukka Aukia ja Marko Pihl

Aukia on tutkijatohtori ja Pihl tohtorikoulutettava Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksessa.

