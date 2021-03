Verkkouutisissa kirjailija ja tutkija Jari Ehrnrooth pitää monia nykyisin esillä olevia tasa-arvopyrkimyksiä uusvasemmistolaisena ansana.

”Älyllisesti ylivertaisen lajimme erityisasema tällä planeetalla on niin horjumaton, että muodikkaat syvä­ekologiset kehitelmät lajien tasa-arvosta herättävät huvitusta.”

”Tasa-arvo-käsitteen absurdit laajennukset on silti syytä ottaa vakavasti, sillä ne kasvavat esiin lännen sisäisestä aateperinnöstä, joka vääristää liberaalia demokratiaa, pahimmillaan pehmeän totalitarismin asteelle.”

”Yhdysvalloissa virinnyt ja muihin länsimaihin levinnyt rotuun ja identiteettiin nojaava vasemmistolainen kansalaisaktivismi (intersektionaalinen feminismi, Black Lives Matter, woke ja niin edelleen) on kuitenkin vain uusi vaihe siinä totaalidemo­kraattisessa ajattelussa, joka saa alkunsa jo Ranskan suuren vallankumouksen jakobiineista.”

”Mustien, naisten, seksuaalivähemmistöjen ja luonnon puolesta puhujat hyökkäävät länsimaista ’sortojärjestelmää’ vastaan aivan kuten marxilaiset muinoin proletariaatin puolesta.”

”Tasa-arvokäsitteen vääristyminen alkaa heti, kun sitä aletaan nurinkurisesti soveltaa juuri niihin ominaisuuksiin, jotka erottavat ihmisiä. Silloin siirrytään luonnollisten, sosiaalisten ja kulttuuristen arvoerojen tasaukseen, joka on liberaalidemokratian vastainen, yleensä joko sosiaalidemokraattinen tai liberaali­sosialistinen hanke. Juuri tämän liikkeen aallot nyt lyövät taas korkeina.”

Ulkopolitiikka-lehdessä Ulkopoliittisen instituutin tutkija Johanna Ketola ja tutkimusavustaja Karoliina Vaakanainen kirjoittavat etenkin Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin kokemusten perusteella, että sukupuoli-identiteettiä ja seksuaalivähemmistöjä koskevien kysymysten nousu osaksi ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on vielä kesken.

”Aihe on vaikea, sillä konservatiivisia arvoja puolustavat maat, kuten Vatikaani ja Venäjä, ovat pyrkineet estämään tasa-arvokysymysten laajentamisen perinteisestä mies-naisnäkökulmasta sosiaalisen sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin määritelmään, jota useat valtiot ja muut toimijat jo käyttävät.”

”Sukupuolen määrittely identiteetin kautta on kohdannut viime vuosina vastarintaa ympäri maailmaa. Niin kutsuttu anti-gender-liikehdintä on kasvattanut suosiotaan äärikonservatiivisissa ja -oikeistolaisissa, uskonnollisissa ja populistisissa liikkeissä. Se korostaa perinteisiä sukupuolirooleja, vastustaa ’gender-ideologiaa’ ja on omiaan viemään pohjaa kunnianhimoisiltakin aloitteilta Etyjissä.”