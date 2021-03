Perheenyhdistäminen on tehty laissa hyvin vaikeaksi

Perheenyhdistäminen velkaannuttaa pakolaistaustaiset perheet.

Koronaviruspandemia on tuonut meille suomalaisille näkökulmaa siitä, miltä tuntuu, kun perhe-elämä ja läheisten tapaaminen eivät ole itsestäänselvyyksiä. Monet ovat huolissaan riskiryhmiin kuuluvien perheenjäsenten hyvinvoinnista.

Erossa oleminen ja huoli läheisistä ovat kuitenkin arkipäivää pakolaistaustaisille perheille, joissa osa perheenjäsenistä on Suomessa ja osa turvattomissa oloissa ulkomailla. Yksi suurimmista esteistä perhe-elämän jatkumisen tiellä on raha.

Suomesta oleskeluluvan saaneen pakolaisen ulkomailla olevalla perheenjäsenellä on mahdollisuus hakea oleskelulupaa Suomeen. Tällöin puhutaan perheenyhdistämisestä, ja perheenjäseniksi katsotaan käytännössä ydinperhe.

Perheenyhdistäminen voi kuulostaa yksinkertaiselta, mutta todellisuudessa kyse on kuukausien tai vuosien prosessista, joka on perheelle työläs ja kallis. Perheiden on itse maksettava kaikki kulut, jotka voivat yltää kymmeniintuhansiin euroihin.

Pelkkien hakemus- ja käsittelykulujen lisäksi kuluja aiheuttavat perheenjäsenten matkat suurlähetystöihin oleskelulupahakemusta jättämään ja haastatteluihin (usein toiseen maahan), kalliit viisumikustannukset sekä lopulta perheenjäsenten matkat Suomeen, jos oleskeluluvan saamisessa onnistutaan.

Yleensä Suomessa asuva perheenjäsen yrittää kattaa nämä kulut ottamalla paljon velkaa ja elämällä itse erittäin niukasti. Taloudellista tukea kuluihin ei voi saada sosiaalitoimesta tai Kelasta.

Suomessa oleva perheenjäsen voi pyrkiä kattamaan kuluja työtuloilla. Tulot eivät silti välttämättä auta perheenyhdistämisessä, sillä suurten hakemuskulujen lisäksi perheenyhdistämisen esteenä voivat olla perheenjäsenen liian pienet tulot.

Vuoden 2016 lakimuutoksen myötä myös osalta pakolaistaustaisia perheenjäseniä voidaan edellyttää tietyn tason tuloja tai varallisuutta Suomessa, jotta perheenjäsenet voivat saada oleskeluluvan.

Esimerkiksi nelihenkisen perheen yhdeltä vanhemmalta edellytetään 2 600 euron nettotuloja saadakseen puolison ja kaksi lasta Suomeen. Tällaiseen tulotasoon yltäminen ja työllistyminen yleensä ottaen kotoutumisen alkuvaiheessa on vaikeaa.

Perheenyhdistäminen on tehty lainsäädännössä vaikeaksi, kalliiksi ja kuormittavaksi pakolaisperheille. Suuret perheenyhdistämiskulut aiheuttavat tutkitusti velkaantumista ja huolia. Korkea toimeentulon edellytys on monelle mahdoton saavuttaa.

Kuormittava prosessi suurine velkataakkoineen vaikeuttaa pakolaisten kotoutumista sekä lisää mielenterveysongelmia ja monenlaista pahoinvointia. Edellä mainituista syistä on inhimillisesti tärkeää, että Suomi helpottaisi perheenyhdistämisprosessia, joka on monilla mittareilla Pohjoismaiden tiukin.

Netta Bracone

yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä, Tampere

Johanna Hiitola

yhteiskuntatieteiden tohtori,

yliopistonlehtori, sukupuolentutkimus, Oulun yliopisto

Eveliina Julkunen

yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä, Kanta-Häme

Globaali sosiaalityö ry

