Koulutusjärjestelmässämme on vähän käytetty mahdollisuus suorittaa samaan aikaan ylioppilastutkinto ja ammatillinen tutkinto. Tämän niin sanotun kaksoistutkinnon suorittaminen on 2010-luvulla vähentynyt noin 30 prosentilla ja on nyt noin viisi prosenttia ylioppilastutkinnon suorittaneiden määrästä. Suhteellisesti yleisintä sen suorittaminen on Lapissa ja harvinaisinta Uudellamaalla.

Yhdistelmätutkinto on hyvä pohja ammattikorkeakouluopintoihin ja antaa ammatillisille opiskelijoille myös tosiasiallisen mahdollisuuden pyrkiä yliopisto-opintoihin. Ammattikorkeakouluopinnoissakin kaivattaisiin ammatillisen tutkinnon pohjalta tulevilta usein parempaa osaamista teoriaopinnoissa.

Yhdistelmätutkintoa ei laajalti markkinoida, ei ainakaan lukioiden hakijainfoissa. Opintojen järjestäminen on käytännössä usein vaikeaa. Lukiot eivät saa rahoitusta ammattiopiskelijoiden suorittamista lukio-opinnoista, kuten aineopintoja suorittavista aikuisopiskelijoista. Suomessa on muun muassa musiikki-, taide-, ja urheilulukioita. Pienet lukiot ovat houkutelleet opiskelijoita hevos- ja ilmailulukioilla sekä maksuttomilla oppimateriaaleilla ja tietokoneilla opiskelijamäärien hiipuessa.

Oppivelvollisuuslain tultua voimaan pienet lukiot menettävät tämän kilpailuedun. Lisäksi Kelan koulumatkatuki laajenee pitempiin matkoihin. Tämä voi suunnata opiskelijavirtoja nykyistä enemmän suurten kaupunkien erikoislukioihin.

Miksi Suomessa ei voisi olla kaikkialla omana hakukohteenaan ammattilukion koulutusohjelma joko ammattiopistossa tai lukiossa? Ohjelma voisi olla nelivuotinen ja sisältää ylioppilastutkinnon edellyttämän määrän lukiokursseja. Ammattiopetus voisi tapahtua ammattiopiston järjestäminä osatutkinto-opintoina tai oppisopimuskoulutuksena, jonka järjestäisi ammattiopisto yhdessä kouluttajatyönantajan kanssa.

Oppisopimuskoulutusmallia toteuttaa yhdistelmäopinnoissa ainakin Lahden koulutuskeskus Salpaus. Ammattilukion käyneillä olisi mahdollisuus mennä työhön, jatkaa opintoja ja hankkia opiskelurahaa oman alan työllä opintojen ohella. He toisivat lukioon sinne kaivattua kosketusta työelämään. Ammattilukio parantaisi koulutusväylien avoimuutta ja voisi tukea pienten maaseutulukioiden säilymistä.

Pentti Rauhala

dosentti, ammattikasvatusneuvos, Lahti

