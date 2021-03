Kyse ei ole opiskeluhuollon siirrosta minnekään vaan ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tarjoamien opiskeluhuoltopalvelujen järjestämisvastuun yhdenmukaistamisesta.

Lea Pulkkinen ja Marja-Kristiina Lerkkanen kritisoivat (HS Vieraskynä 22.3.) hallituksen esitystä siirtää opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit hyvinvointialueiden vastuulle. Opiskeluhuoltopalvelujen asiakaslähtöisyys tai lähipalvelut eivät ole uhattuina sote-uudistuksessa. Monissa kunnissa jo nyt kaikki opiskeluhuoltopalvelut ovat sote-palveluja. Kokemukset ovat hyviä; kuraattorit ja psykologit työskentelevät koulussa, kulkevat luokissa sekä osallistuvat työryhmiin ja oppilaiden palavereihin.

Kyse ei ole opiskeluhuollon siirrosta minnekään vaan ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tarjoamien opiskeluhuoltopalvelujen järjestämisvastuun yhdenmukaistamisesta.

Opiskeluhuollossa on kyse laajasta oppilaan hyvinvointia tukevasta kokonaisuudesta. Rehtori, opettajat ja muu henkilöstö ovat jatkossakin tärkeimpiä yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttajia koulussa. Opiskeluhuoltopalvelut (kuraattori- ja psykologipalvelut sekä kouluterveydenhuolto) osallistuvat yhteisöllisen työn suunnitteluun, arviointiin ja toteutukseen. Tähän ei ole tulossa muutoksia.

Sote-puolelta järjestetyt palvelut toimivat hyvin kouluilla. Esimerkiksi kouluterveydenhoitaja on terveyspalvelujen organisaatiossa mutta työskentelee koulussa. Seurantojemme mukaan hän osallistuu yhteisölliseen työhön samansuuruisella työpanoksella kuin psykologi ja on tätä useammin mukana koulun opiskeluhuoltoryhmässä. Terveydenhoitaja on oppilaille tutuin taho avun hakemiseen. Hänen luonaan muutoin kuin terveystarkastuksissa on käynyt 39 prosenttia 8.–9. luokan oppilaista lukuvuoden aikana. Kuraattorilla on käynyt 12 prosenttia ja psykologilla yhdeksän prosenttia (Kouluterveyskysely 2019).

Palveluja järjestävä hallintokunta on lapsille ja nuorille merkityksetöntä. He tarvitsevat toimivia ja yhtenä tiiminä työskenteleviä opiskeluhuoltopalveluja sekä vaikuttavia menetelmiä esimerkiksi mielenterveysongelmien hoitoon. Yksi opiskeluhuoltopalvelujen järjestäjä luo tähän paremmat mahdollisuudet kuin nykyinen hyvin heterogeeninen järjestämistapa.

Marke Hietanen-Peltola

ylilääkäri

Päivi Lindberg

johtava asiantuntija

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

