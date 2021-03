Moralisoivat puheenvuorot sosiaalipummeista ovat vähentyneet, kun valtava joukko aivan tavallisia ihmisiä on menettänyt toimeentulonsa koronarajoitusten ja -sulkujen takia.

Korona­kriisin ansiosta työttömyys­turva on laajennettu myös yrittäjille. Yrittäjän työ­markkina­tuki jatkuu näillä näkymin kesäkuun loppuun. Vähänpä on ollut valitusta tästä laajennuksesta, päin­vastoin. Hallituksen tulee olemaan vaikea perustella, miksi kesä­kuun jälkeen olisi reilua evätä työ­markkina­tuki yrittäjiltä.

Epätyypilliset työ­suhteet ovat jo varsin tyypillisiä. Erilainen yrittäjä­tyyppinen työ, keikka­työ, on yhä tavan­omaisempaa. Joustavat työ­markkinat eivät ole kaikkien tavoitteena, mutta joka tapauksessa olisi inhimillistä taata kaikille perus­turva ja siten mahdollisuus pärjätä uuden työn vaatimuksissa.

Yhteiskunnallista hiljaisuutta on vaikea mitata, ja varon yleisesti ­ottaen väittämästä, että jostain ei puhuta. Suurella todennäköisyydellä nimittäin joku jossain juuri huutaa sydämensä kyllyydestä siitä, mistä minä väitän yhteiskunnan vaikenevan. Kuitenkin rohkenen väittää, että koronaviruspandemian aikana on ollut tavallista vähemmän leimaavia puheita työttömistä. Soisin tämän trendin jatkuvan.

Tavallisesti saan lukea toistuvia puheenvuoroja, joissa työttömistä puhutaan epäkunnioittavaan sävyyn, kuin laiskoina ja saamattomina objekteina, jotka saavat liikaa ilmaista rahaa ja joita on siksi patisteltava työhön. Moralisoivat puheenvuorot sosiaalipummeista ovat vähentyneet, kun valtava joukko aivan tavallisia ihmisiä on menettänyt toimeen­tulonsa koronarajoitusten ja -sulkujen takia.

Ihan ihmisiä kaikki työttömät ovat, koronasta viis. Osoitan syyttävän sormeni myös median tiettyihin edustajiin, jotka ovat säännöllisesti nostaneet tikun nokkaan eri syistä työttömiä ja osattomia ihmisiä, jotka ymmärrettävästi käyttävät työmarkkinoista ”pitäkää tunkkinne” -tyyppisiä puheenvuoroja. On suurta psyko­logista puusilmäisyyttä altistaa vähäosainen julkiselle pilkalle siksi, että hän yrittää säilyttää arvokkuutensa. Nöyristelemättä ja anteeksi pyytelemättä.

Koronakriisi on nostanut julkiseen keskusteluun toimeentulonsa menettäneiden hädän. Ihmisiä, jotka ovat työttömyyden vuoksi henkisesti loppu. Ihmisiä, jotka ovat joutuneet myymään työvälineensä. Toivon, että nämä tarinat auttavat pitämään yllä lempeyttä ja solidaarisuutta yhteiskunnassa. Olisimmepa tukena niille, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin – oli syy taloudelliselle ahdingolle mikä tahansa.

Koronakriisi on nostanut some­keskusteluihin myös sen, että työmarkkinatuki on todella pieni ja sillä on vaikea tulla toimeen. Täysi työmarkkinatuki on 726–942 euroa kuukaudessa. Harva työssä käyvä perheellinen ihminen pystyy kovin nopeasti sopeuttamaan menojaan noin pieniin tuloihin. Toivottavasti työmarkkinatuen riittämättömyys muistetaan, kun lähivuosina keskustelemme työllisyyspolitiikasta.

Olisi tietysti toivottavaa, ettei kenenkään tarvitsisi kokea henkilökohtaista ahdinkoa ymmärtääkseen, miltä sellainen tuntuu. Minna Canth kirjoittaa riipaisevassa pienoisromaanissaan Köyhää kansaa näin: ” ’Kyllä siellä oli kurjaa, mutta on niissä, poloisissa, itsessäänkin syytä. Voisivathan edes pestä lapsensa ja siistiä ympärilleen. Vesi ei kumminkaan mitään maksa.’ Siihen tapaan hän kamreerissa ollessaan usein kuuli heidän puhuvan; ja mitäpä he muuta ymmärsivät, kun eivät itse olleet köyhän tilaa kokeneet. Eivät he tietäneet, kuinka vähän on kykyä työhön sillä, jonka mieltä alinomainen huoli painaa ja jolta nälkä viimeisetkin voimat vie.”

Tieteellinen tieto, edellä kuvatun taiteellisen tiedon ja henkilökohtaisen kokemuksen lisäksi, auttaa. On tärkeää, että arvioitaessa politiikkatoimien vaikutuksia työttömiin ihmisiin käytetään hyväksi ihmistieteiden koko kirjoa. Näin saamme kokonai­semman kuvan siitä, miten ihminen toimii hädän, miten toiveikkaiden näköalojen hetkellä. Saati ahdingon pitkittyessä tai ollessa jo lapsuudenkodista perittyä, minäkuvaa muokannutta todellisuutta.

