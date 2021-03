New Yorkissa kasvomaski on solidaarisuuden symboli

Olen nähnyt, kuinka maskit ovat estäneet viruksen leviämisen. Toivon, että maskit olisivat pakollisia myös Suomessa.

Hei rakkaat suomalaiset, terveisiä täältä New Yorkista. Mitä sinne kuuluu?

Tänne kuuluu vähän parempaa, elämä tuntuu palaavan hieman jo uomiinsa.

Kiitos siitä osittain New Yorkin kuvernöörille Andrew Cuomolle, joka julisti New Yorkiin maskipakon viime keväänä. Maski on täällä solidaarisuuden merkki: minä pidän huolta sinusta, sinä pidät huolta minusta.

Keväällä vielä ajateltiin maskin suojaavan siltä, että taudinkantaja ei pääse tartuttamaan muita. Sittemmin on todettu, että maski suojaa kantajaansa myös tartunnalta eli enää se ei edes ole altruistinen teko.

Hieman surullisena olen seurannut koronaviruksen sivuoireena syntynyttä keskustelua. Siinä jaetaan ihmisiä esimerkiksi mökillisiin ja mökittömiin, yksineläjiin ja perheellisiin, maahanmuuttajiin, vaihto-oppilaisiin ja poliitikkoihin. Rajoitukset viiltävät syvästi yksineläjiä, vähävaraisia ja yrittäjiä, ja ahdinko ajaa ihmisiä puolustamaan sitä vähää osaa normaalista elämästä, joka heillä on jäljellä. Tämä kärjistää keskustelua ja ajaa ihmiset yhä kauemmaksi toisistaan aikana, jolloin he tarvitsevat toisiaan enemmän kuin koskaan aiemmin.

Olen nähnyt, kuinka maskit ovat estäneet viruksen leviämisen. Työssäni kokoonnumme pieneen studioon huonossa ilmanvaihdossa ja teemme töitä kaksitoista tuntia yhdessä maskit päässä. On ollut tilanteita, joissa tiimin jäsen on tietämättään ollut kipeä, ja silti kukaan ei ole tullut sairaaksi, kiitos maskien.

Toivoisin, että maskit olisivat pakollisia myös Suomessa. Minä pidän huolta sinusta, sinä pidät huolen minusta.

Kati Aho

New York, Yhdysvallat

