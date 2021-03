Uusien asuntojen ostamisessa on iso ongelma. Jos haluaa varmistaa, että ei osta sutta ja sekundaa, uusi asunto pitäisi ostaa yli kymmenen vuotta vanhana. Eli käytettynä.

Pääkaupunki­seudun iso ongelma on se, että asuminen on kallista. Alueelle tarvittaisiin työ­voimaa, mutta monilla työ­voima­pulasta kärsivillä aloilla maksetaan palkkoja, joilla ei paljon asuntoja ostella. Erilaiset yhteis­kunnan asumisen tuet siirtyvät lopulta hintoihin. Ainoa kestävä tapa alentaa hintoja on se, että asuntoja rakennetaan lisää ja nopeasti.

Helsingin Sanomien juttu (29.3.) kertoo, mitä se voi käytännössä tarkoittaa. Raken­tamisessa on kiire, työkulttuuri on välinpitämätöntä, erityisesti ulkomailta tulevan työvoiman osaamisessa on ongelmia, ja vastuu laadusta katoaa, kun urakat ketjuuntuvat. Työmaiden valvonta on piittaamatonta, puuttuu käytännössä kokonaan tai on sidoksissa rakennuttajaan. Työmaan käytännön johtamiseen ohjaava rakennusmestarikoulutus oli vuosien ajan keskeytetty, mikä aiheuttaa yhä puutetta osaajista, vaikka koulutus on aloitettu uudelleen.

Uusissa taloissa on paljon rakennusvirheitä. Osa virheistä on tehty tahallaan ajan voittamiseksi tai rahan säästämiseksi. Toisaalta työt on organisoitu yhtä huonosti kuin armeijassa: ammattilaisilla on kiire odottelemaan seuraavaa kiirettä.

Valtioneuvostolle tehty selvitys kertoi, että rakentamisen perusvaiva on, että rakentamisen pirstaloituvaa prosessia ja sen aikataulutusta ei osata johtaa.

Asunnot ovat suomalaisten kalleimpia ostoksia, mutta samalla hankintoja, joiden laadusta ei ostaessa tiedä juuri mitään. Tämä pätee erityisesti uusiin asuntoihin. Asunto-osakkeen ostajalla ei ole yleensä kykyä havaita piiloon jääviä virheitä.

”Rakennusbisnes käyttää sumeilematta hyväkseen sitä, että yhtiöiden välisessä toiminnassa ei ole kuluttajansuojaa”, eräs haastateltu kertoi.

Uusista kerrostaloasunnoista menee yhä suurempi osa vuokrakäyttöön. Kun virheistä jokapäiväisessä arjessaan kärsivä on vuokralainen, kuluttajansuoja tuntuu muuttuvan etäiseksi uhkaksi rakentajayrityksille.

Rakennusalalla työn tuottavuus ei ole hyvä eikä juurikaan kasva. Yhtiöiden käyttökatteet eivät ole kummoisia. Tuoreimman, vuotta 2019 koskevan tilaston mukaan rakentamisen liiketulos laski. Paine säästöratkaisuihin on kova. Kaiken lisäksi pääkaupunkiseudulla on aina asuntokauppabuumi. Kaikki käy kaupaksi. Hinnat nousevat.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.