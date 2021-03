Miten kottaraiset kykenevät itseohjautuvaan ryhmätoimintaan ilman johtamista?

Eläinmaailmassa tunnetaan ilmiö parviäly. Kottaraisparven liikehdintä on aaltomaista. Parven jäsenet eivät tee liikkeitään täsmälleen samaan aikaan, vaan viestin välittymisessä eteenpäin on aina pieni viive. Mutta kun viive on hallinnassa ja säilyy samanpituisena linnulta toiselle, parvi pysyy kasassa.

Kottaraiset muodostavat pallomaisen tai suppilomaisen parven petolinnun lähestyessä. Kottaraisparven liike taivaalla on satumaisen kiehtova näky. Miten ryhmä kottaraisia kykenee tällaiseen näennäisesti itseohjautuvaan ryhmätoimintaan ilman johtamista? Miten hajautetut, itseohjautuvat toimijat pystyvät toimimaan niin yhtenäisesti, vaikka kukaan ei johda niitä?

Kun jokainen kottarainen noudattaa samaa yksinkertaista sääntöä – pitää toiseen kottaraiseen sallitun välimatkan törmäämättä toiseen –, voi koko parvi toimia ryhmänä itseohjautuvasti ilman törmäilyä.

Ihmislajin koronaviruspandemiaan sovellettuna tuo yksinkertainen sääntö kuuluu: vältä tarpeettomia kontakteja, pidä säädetty välimatka toiseen ihmiseen kaikissa tilanteissa.

Jos kottarainen pystyy tähän, niin miksipä ei ihminen? Jos jokainen keskittyisi tähän yksinkertaiseen sääntöön, emme tarvitsisi erikseen lailla määrättyjä liikkumisrajoituksia.

Pekka Koukkari

työterveyslääkäri, Joensuu

