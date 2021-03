Vanha suomalainen sananlasku sanoo, että hitaita ovat herrojen kiireet. Ja totta se on.

Helsingin Pasilan Postipuistoon muuttivat ensimmäiset asukkaat jo pari kuukautta sitten. Silti edelleen sekä Metsälässä että muualla Uudellamaalla on toistakymmentä liikenneopastetta maaliikennekeskukseen, vaikka se on purettu Postipuiston alta jo vuonna 2015.

Itäväylällä on toinen esimerkki. Pari vuotta sitten Itäväylää uusittiin Herttoniemen liikenneympyrän kohdalla. Kun työ oli valmis, tien ylle Helsinkiin päin ilmestyi opaste ”Öljysatama”. Se on siirretty pois jo vuonna 2015. Kun otin asiasta yhteyttä ely-keskukseen, opasteen päälle tulivat punaiset teipit, mutta kyltti on paikoillaan.

Huikein tapaus on kuitenkin Sörnäisten rantatiellä ABC-aseman kohdalla. Siellä opaste näyttää sähkölaitokselle, mutta siinä lukee ”Hansaterminaali”. Se on purettu aikoja sitten.

Kysymykseni kuuluu: Mitä tekevät ne toimijat, joiden tehtävänä on hoitaa tällaisia asioita? Mistä he ansaitsevat palkkansa? Tätä asiaa ei voi vierittää koronaviruspandemian syyksi.

Markku Jalonen

Helsinki

