Iäkäs vuokralaiseni ei voi varata puhelinpalveluaikaa netissä, sillä hänellä ei ole tietokonetta eikä nettiosaamista.

Minulle tarjoutui mahdollisuus hankkia kiinteistö maaseudulta pienen kunnan laitamilta. Kiinteistö myytiin vuokrattuna. Uusi vuokralaiseni on pienituloinen eläkeläinen, joka on saanut Kelan asumistukea. Kela on maksanut tuen suoraan kiinteistön omistajalle, ja nyt tieto vuokranantajan muutoksesta pitäisi ilmoittaa Kelalle.

Kunnan palvelut ovat kuitenkin vähentyneet, eikä Kelan konttoriakaan ole viidenkymmenen kilometrin säteellä. Eikä sinne enää pääsisikään asioimaan kuten ennen. Vuokralaisellani ei ole tietokonetta, ei älypuhelinta eikä internetosaamista. Hän on toistuvasti yrittänyt soittaa Kelan asiakaspalveluun, mutta tuloksetta. Pitkien jonotusten jälkeen puhelut ovat vain katkenneet.

Hän on lähettänyt asiansa kirjepostina Kelalle pari kuukautta sitten, mutta eipä kirjeposti liene tavoittanut ketään. Jotta Kelaan saisi yhteyden, on varattava puolen tunnin puhelinpalveluaika verkosta. Tämän jälkeen virkailija voisi soittaa hänelle tiettynä aikana. Mutta miten toimitaan silloin, kun ihmisellä ei ole tietokonetta eikä nettiä? Kuinka tuon ajanvarauksen voi silloin tehdä?

Koska toisen puolesta ei voi asioida, varasin puhelinajan itselleni vuokranantajan ominaisuudessa. Soitto Kelalta tuli viikon päästä. Kerroin, että vuokralaiseni on asumistukiasiakas, ja asumistuen maksatuksen tilinumero tulisi vaihtaa. Sanoin myös, että vuokralaisellani ei ole pääsyä nettiin eikä hän siten pääse varaamaan itselleen puhelinaikaa.

Omasta puolen tunnin puhelinajastani tilanteen selostamiseen meni vain muutama minuutti. Kysyin, eikö virkailija voisi käyttää tämän loppuajan soittaakseen vuokralaiselleni, jotta tämä pääsisi itse selvittämään asiansa. Virkailija kieltäytyi, koska vuokralaisella ei ollut ajanvarausta. Hän myös sanoi, että vuokralaisen on itse hoidettava asiansa ja varattava aika netistä soittoa varten. Virkailija ei halunnut ymmärtää, että vuokralaisellani ei ollut tähän mahdollisuutta.

Nyt olemme pattitilanteessa. Vuokralaiseni on ahdistunut, koska hän ei saa Kelaan yhteyttä ja pelkää häätöä, koska ei voi maksaa vuokraansa. Kela maksaa asumistuen edelleen kiinteistön entiselle omistajalle. Uutena vuokranantajana minä en voi tehdä mitään muuta kuin katsoa vierestä tätä hölmöilyä.

Netittömän eläkeläisen puolesta

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

