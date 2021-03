Palvelutaloissa yhteisiä tapaamisia ja tapaamispaikkoja on luotava suunnitelmallisesti.

Koti on esteetön, työntekijämitoitus on säännösten mukainen ja kädessä on ranneke, jonka avulla voi tarvittaessa hälyttää apua. Eikö se riitä hyvään palveluasumiseen?

Ei riitä. Tätä todisti Helsingin Sanomien juttu (28.3.) palvelutalossa asuvien vanhusten kokemasta yksinäisyydestä. Elämisen karuutta kuvastaa myös kokemus siitä, että asukas ei tunne asuntoa kodikseen eikä löydä kotioven ulkopuolisia mahdollisuuksia solmia sosiaalisia suhteita.

Oli ikä mikä tahansa, muutto on aina voimia vievä asia. Kun muuttamisen syynä ovat oman toimintakyvyn muutokset, sopeutuminen ja uuden elämäntyylin löytäminen arkirytmeineen vie voimia ja aikaa.

Kotiutumiseen tarvitaan tukea. Tuen organisoimisen pitäisi olla asumispalvelujen työkäytännöissä itsestäänselvää. Tuen kautta syntyy myös luottamus yhteisöön, joka tarvittaessa auttaa.

Yhtä tärkeää kuin liikkumisen esteettömyys ovat mahdollisuudet solmia sosiaalisia kontakteja. Kotona elämiseen ja kotoa lähtemiseen motivoituminen kulkevat käsi kädessä, ja se edellyttää elinympäristöä, joka koukuttaa ja houkuttaa. Ihmiset tekevät ympäristöstä mielenkiintoisen, ja palvelutaloissa yhteisiä tapaamisia ja tapaamispaikkoja on luotava suunnitelmallisesti.

Myös tässä asiassa katse kääntyy palvelutalojen työkäytäntöihin. Vastuu on palvelutalon henkilökunnalla, ei asukkailla itsellään. Yhteissuunnittelu ja toimeenpano sen sijaan voivat hyvinkin olla vapaaehtoisilla asukkailla, kansalaisopistoilla, yhdistyksillä tai muilla palvelutalon verkostoon kuuluvilla toimijoilla.

Vai onko kyse sittenkin palvelutalopalveluja tarjoavan haluttomuudesta ymmärtää tai ottaa selville se, mitä ikääntyneelle merkitsee koti? Tästä esimerkkinä on viranomaispuhe välimuotoisesta asumisesta, kun tarkoitetaan niin sanotun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen välistä asumista.

Kuka haluaa kotiutua välimuotoiseen kotiin? Olisiko parempi puhua entiseen malliin kodista tai kodista palvelutalossa ja huolehtia siitä, että siellä asuva ihminen kokee elämänsä merkitykselliseksi.

Pirkko Ruuskanen-Parrukoski

varapuheenjohtaja,

Suomen Senioriliike – arvokkaan vanhenemisen puolesta ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.