Artto Laurin mielestä suomen kieleen on pesiytynyt mätiä ilmaisuja (HS Mielipide 26.3.). On erikoista, että kirjoituksessa mainitut pienet norminvastaisuudet ovat jonkun mielestä suorastaan mätiä.

Uutisten ja muiden asiatekstien kielen on syytä olla selkeää ja yksiselitteistä. On kuitenkin lukuisia tekstilajeja, joissa monipuolinen ilmaisu on mahdollista, suorastaan suotavaa. Esimerkiksi mielipidekirjoitukset, joiden tarkoitus on vaikuttaa, täyttävät tarkoituksensa todennäköisemmin, jos niiden kieli kiinnittää huomiota. Ajatus kielen kahlitsemisesta on ankea. Värikkäät ilmaukset elävöittävät tekstiä.

Puhekieli on vielä oma lukunsa. Normitettu yleiskieli mukailee puhekieltä, ei toisin päin.

Mira Kreivilä

äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, Turku

