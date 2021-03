Oikeusministeriö on julkaissut luonnoksen vanhemmuuslaista. Siinä äitiys- ja isyyslait yhdistettiin. Laissa lapsen äidin ja lapsen isän määritelmät ovat paljastavia. Lapsen äiti määritellään biologian perusteella, mutta lapsen isä instituution mukaan. Lapsen äiti on se, joka on synnyttänyt lapsen, mutta isyysolettaman mukaan lapsen isä on aviomies, kun lapsi on syntynyt synnyttäneen äidin avioliiton aikana.

Loogiselta tuntuisi, että lapsen isäksi määriteltäisiin se, joka on siittänyt lapsen. Olettamiin perustuvien lakien absurdius paljastuu, jos vanhemmuuslain hengessä isyysolettama vaihdetaan äitiysolettamaksi: Aviovaimo on lapsen äiti, kun lapsi on syntynyt lapsen siittäneen miehen avioliiton aikana. Pettäjä-äidin ja pettäjäisän yhteinen lapsi olisikin petettyjen puolisoiden lapsi juridisesti. Ei ihme, että asiasta on tehty kansalaisaloite: Isän oikeudet tähän päivään.

Ilkka Kylä-Harakka

Hämeenlinna

