Rakennushankkeissa vastuuta on laajennettava aliurakointiin

Kun jokainen rakennushankkeeseen osallistuva on vastuussa omasta työnjäljestään, lopputuloksena on parasta mahdollista laatua.

Helsingin Sanomat kirjoitti (29.3.) rakentamisen laadusta ja alaa vaivaavista rakenteellisista ongelmista.

Vastuu, valta ja laatu kulkevat käsi kädessä. Kun jokainen rakennushankkeeseen osallistuva on vastuussa omasta työnjäljestään, lopputuloksena on parasta mahdollista laatua.

Pian lausuntokierrokselle tulevassa maankäyttö- ja rakennuslaissa tämän ovat päättäjät myös ääneen lausuneet ja asia on kirjattu esitettyihin pykäläluonnoksiin. Lakiehdotuksessa vastuuta määritetään tilaajan lisäksi tilaajan sopimuskumppaneille. Näiden suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden viiden vuoden vastuuajan lisääminen lakiin kohdentaa vastuun selvästi ja parantaa laatua. Jos halutaan aidosti muutosta, nyt on oikea hetki.

Rakentamiseen liittyvät pitkät alihankintaketjut, mutta lakiehdotuksessa vastuu ei ulotu aliurakoitsijoihin. Alan vastuukulttuurin selkeyttämiseksi tulisi harkita viiden vuoden vastuun laajentamista myös aliurakointiin. Näin saadaan aikaan toimiva vastuuketju, joka kohdistuu viimeiseenkin rakentajaan työmaalla.

Koska rakentaminen on projektitoimintaa, jossa ihmiset ja työtehtävät vaihtuvat hankkeen eri vaiheissa, on erityistä huomiota kiinnitettävä työmaiden tehtävien yhteensovittamiseen. Työmaalla jokaisen on tiedettävä, mitä, missä ja milloin tekee ja kuinka eri tekijöiden työt nivoutuvat yhteen muodostaen toimivan kokonaisuuden. Tämä töiden yhteensovittaminen tulisi uudessa laissa määrätä selvästi.

Yhdeksi suurimmista ongelmista työmailla on nostettu kiire. Lääkkeeksi on tarjottu hankkeiden keston säätämistä lailla. Tutkimusten mukaan puolet työmaiden työajasta kuluu hukkaan.

Muutosta tarvitaan työmaiden johtamiseen ja hankkeiden kokonaisuuden hallintaan, mistä alalla on loistavia esimerkkejä. Mikään aika ei riitä, jos tekemisen suunnittelu ontuu.

Jyrki Laurikainen

toimitusjohtaja

kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustava Rakli