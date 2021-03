Suomalaiset ovat taitavia digipalvelujen käyttäjiä.

Kuten Kati Malinen ja Tiina Ruohola (HS Mielipide 29.3.) totesivat, digitalisaatio on sujuvoittanut veroasiointia ja verotuksen toimittamista. Tämä on sekä veronmaksajien että yhteiskunnan etu.

Päätehtävämme Verohallinnossa on turvata verokertymä. Tätä helpottaaksemme muun muassa automatisoimme rutiiniasioiden hoidon ja keskitämme inhimillistä palvelua sinne, missä sitä tarvitaan. Asioinnin sujuvoittaminen ei tarkoita inhimillisyyden kadottamista.

Kirjoittajien huolenaihe, automaatio, on ihmisen rakentamaa ja siten yhtä hyvä tai huono kuin ihminen. Teemme 25 miljoonaa verotuspäätöstä vuodessa, joten pelkkään manuaaliseen työhön palaaminen merkitsisi valtavaa henkilömäärän lisäystä. Suureen päätösten määrään mahtuu toki virheitäkin, mutta ne korjataan.

Suomalaiset ovat taitavia digipalvelujen käyttäjiä. Vuonna 2020 peräti 89 prosenttia henkilöasiakkaista hoiti veroasioitaan OmaVerossa. Kymmenesosa asioi puhelimitse ja vain prosentti kävi verotoimistossa.

Enemmistölle suomalaisista riittää esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen. Eläkeläisistä yli puolet hoiti täydennykset OmaVerossa ja metsänomistajistakin 78 prosenttia.

Verohallinnon viestintä on vuorovaikutteista ja asiakkaiden tarpeita ennakoivaa. Sosiaalinen media on meille mahdollisuus tulla lähelle asiakkaitamme ja opastaa heitä veroasioiden hoidossa. Sisällöillämme oli viime vuonna 25 miljoonaa näyttökertaa. Kyse on asiakaslähtöisestä ja kustannustehokkaasta tavasta kohdata ihmisiä siellä, missä he jo valmiiksi ovat.

Kokeilimme viime vuonna ruuhkapiikkien hoitamisessa vuokratyövoiman käyttöä rutiinitehtävissä. Kokemukset ja asiakaspalaute olivat hyviä. Sekä automatisoidun päätöksenteon että vuokratyövoiman käyttöä määrittelevä lainsäädäntö vaatii kuitenkin tarkentamista, mikä onkin nyt päätöksentekijöillä valmisteilla.

Keskeisiä arvojamme ovat luottamus, yhteistyö ja uudistuminen. Arvojemme mukaiset askeleet kohti verokertymän varmistamista otetaan eteenpäin, ei taaksepäin.

Markku Heikura

pääjohtaja, Verohallinto

