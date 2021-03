Meillä on pian käsissämme todellinen käänteinen jättipotti: huippukalliit asunnot osoittautuvatkin lahoiksi rakennelmiksi ja omaisuusarvot sulavat sen siliän tien.

Huomattava osa kansallisesta varallisuudestamme on kiinni kiinteistöissä. Muodikkaan kiinteistösijoittamisen seurauksena kasvavien kaupunkien kiinteistöt ovat entistä halutumpaa tavaraa. Tätä taustaa vasten Helsingin Sanomien julkaisemaa selvitystä rakennusvirheistä (29.3.) on pidettävä erittäin huolestuttavana.

Kiinteistöjen hinnat ovat olleet suurissa kaupungeissa, varsinkin pääkaupunkiseudulla, koko ajan nousussa. Hintakehitystä on pitänyt yllä kasvava kysyntä, johon on vaikuttanut paitsi jatkuva ihmisvirta suuriin kaupunkeihin myös rahoitusmallit, joiden avulla yhä useampi on päässyt toteuttamaan haaveensa asuntosijoittajana.

Mikäli edellä mainittu selvitys antaa oikean kuvan rakennusalan moraalista ja laadusta, meillä on pian käsissämme todellinen käänteinen jättipotti: huippukalliit asunnot osoittautuvatkin lahoiksi rakennelmiksi ja omaisuusarvot sulavat sen siliän tien.

On ymmärrettävää, että jos on mennyt laittamaan rahansa kiinni johonkin kohteeseen, sen arvon soisi pysyvän vähintään ennallaan mutta mieluummin kasvavan. Keinotekoinen arvon kasvattaminen, mistä esimerkiksi Helsingin asuntomarkkinoilla on jo pitkään ollut kyse, ei ole kuitenkaan pitkällä aikavälillä järkevää eikä varsinkaan eettisesti oikein.

Poliittisten päättäjien tulee herätä ongelmaan, joka näyttää olevan todellisuutta jo nyt. Pahiten lahojen talojen ongelma kouraisee tavallisia kansalaisia, jotka kenties oman asuntonsa lisäksi ovat sijoittaneet toiveikkaina rahansa poikimaan näihin aikapommeihin.

Veikko Halttunen

kauppatieteiden tohtori, Lahti

