Päihdeongelmainen odottava äiti tarvitsee aitoa kohtaamista ja lempeän jämäkkää motivointia ja hoitoonohjausta, jotta hän saa tarvitsemansa tuen.

Helsingin Sanomat uutisoi (29.3.) raskausaikaisen huumeidenkäytön lisääntymisestä. Vaikka raskaudenaikainen alkoholinkäyttö näyttäisi olevan vähenemässä, Suomessa syntyy edelleen vuosittain vähintään 600 pelkästään alkoholin eriasteisesti vaurioittamaa lasta. Tämä olisi täysin estettävissä välttämällä alkoholia kokonaan raskauden aikana.

Kuten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) Naistenklinikan naistentautien erikoislääkäri Hanna Kahila totesi, lähtökohtaisesti äidit haluavat parasta lapsilleen. Riippuvuus aiheuttaa pakonomaista päihteidenkäyttöä, jolloin äiti saattaa jatkaa käyttöä raskaudesta huolimatta. Raskausaika on kuitenkin erityinen mahdollisuus kuntoutua päihdeongelmasta ja muuttaa elämää, mutta siihen tarvitaan oikeanlaista tukea. Vanhemman roolin löytäminen motivoi päihteettömyyteen ja voi antaa elämälle uuden suunnan.

Ensi- ja turvakotien liiton koordinoiman Pidä kiinni -hoitojärjestelmän ensikodit ja avopalveluyksiköt tarjoavat tuloksellista hoitoa päihdeongelmaisille odottaville äideille ja vauvaperheille. Hoitojärjestelmän tavoitteena on sikiövaurioiden ehkäiseminen ja minimoiminen tukemalla päihteettömyyttä jo raskauden aikana. Päihdeongelmainen odottava äiti tarvitsee aitoa kohtaamista ja lempeän jämäkkää motivointia ja hoitoonohjausta, jotta hän saa tarvitsemansa tuen.

Pidä kiinni -hoitojärjestelmän kokemus osoittaa, että odotusaika on erityinen mahdollisuus kuntoutua vaikeistakin päihdeongelmista. Edellytyksenä on elämäntilanteeseen sopiva, tiivis ja riittävän pitkäkestoinen tuki ja kuntoutus, joka on alkanut mahdollisimman varhain odotusaikana.

Matalan kynnyksen palveluistamme – tapaamisista, chatistä ja äitien nettiryhmästä – voi hakea apua nimettömästi.

Niina Kokko

asiantuntija, lapsilähtöinen päihdetyö, Ensi- ja turvakotien liitto ry

