Joka päivää kuolee seitsemän sotaveteraania – vielä elossa olevia on syytä muistaa kunnioituksella

Suurin osa lopuista veteraaneista haluaa elää omassa kodissaan niin kauan kuin se on inhimillisesti mahdollista.

Isovanhempiasi käskettiin lähtemään sotaan. Sinua käsketään pysymään kotona sohvalla. Kyllä sinä tästä selviät!

Tuttavan sosiaalisessa mediassa jakama korona-ajan viesti toi mieleen edes­menneet isäni ja setäni, sota­veteraanit ja Karjalan evakot. Vuonna 1925 syntynyt isäni käytännössä karkasi kuusitoista­vuotiaana kotoaan päästäkseen rintamalle.

Vuonna 1926 syntyneet olivat nuorin ikä­luokka, joka joutui taistelemaan jatko­sodassa.

Vuonna 1923 syntynyt setäni oli enemmän rauhanmiehiä, mutta jatkosotaan (1941–1944) hänenkin oli lähdettävä. Setäni sai sirpaleen kylkeensä, mutta ehti Lapin sotaan (15. syyskuuta 1944 – 27. huhtikuuta 1945). Hän kuljetti saksalaisia sotavankeja Helsinkiin.

Isäni joutui sodan jälkeen varsinaiseen asepalvelukseen Suomenlahdelle, joka oli täynnä merimiinoja. Miinanraivausjoukkoihin ei kysytty halukkuutta. Sinne määrättiin.

Sodassa isä ei joutunut koviin paikkoihin – enemmän hän kertoi pelänneensä sodan jälkeen Suomenlahdella. Viipurin läänin Pyhäjärvellä, itäisellä Karjalan kannaksella syn­tynyt isäni ei edes ollut nähnyt merta.

Työn vaarallisuudestakaan ei nuorella miehellä oikein ollut käsitystä. Vaara piili pinnan alla. ”Se oli yksi maailman laajimpia miinanraivausoperaatioita, mitä on koskaan toteutettu”, miinanraivauksesta kirjan (Varusmiehet miinasodassa – merimiinojen raivaus 1945–1950) kirjoittanut Johanna Pakola on todennut.

Normaalin päivärahan lisäksi varusmiehille maksettiin vaararahaa ja miinarahaa.

Sotaveteraanit ovat katoava ihmisryhmä – joka päivä kuolee seitsemän veteraania.

Tämän vuoden alussa Suomessa oli 5 430 mies- ja naisveteraania. Heistä muutama sata oli sotainvalideja ja muut ”ohi ammuttuja”, kuten veteraanit itse ilmaisevat. Miesveteraanien keski-ikä on 95 vuotta, kun se naisilla on 90 vuotta.

Vielä elossa olevia on syytä muistaa kunnioituksella. Aina niin ei ole ollut. Vasta presidentti Sauli Niinistö alkoi kutsua riviveteraaneja Linnaan.

Suomessa on ollut kolme sotaveteraaniliittoa. Nyt Suomen sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Sotainvalidien Veljesliitto ovat päättäneet ajaa osin alas oman toimintansa vuoteen 2025 mennessä.

Sotaveteraaniliiton arvio on, että viimeinen ”veteraani” kuolee 2030-luvun puolivälissä. Todennäköisesti kyseessä on Pohjois-Suomen sota­toimialueella asunut nainen, joka esimerkiksi hoiti pienenä karjaa, kun aikuiset olivat rintamalla.

Setäni oli meidän sukumme viimeinen veteraani. Hän oli itse perheetön ja asui koko ikänsä veljensä – siis minun isäni – perheessä. Monen ve­teraanin tapaan hän ei pyytänyt mi­tään edes silloin, kun sairaus runteli elimistöä. Yhteiskunta antoi kuitenkin hyvää hoitoa. Kunta toi ­ päi­vittäin ruoan kotiin. Kotiin tuotuna se maksoi alle seitsemän euroa. Sairaanhoitaja tarkisti lääkkeet kerran viikossa.

Veteraaniliiton selvityksen mukaan suurin osa lopuista veteraaneista haluaa elää omassa kodissaan niin kauan kuin se on inhimillisesti mahdollista. Se heille suotakoon.

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulivat lakisääteisiksi marraskuusta 2019 lähtien. Tänä vuonna budjettiin on varattu 132 miljoonaa euroa sotaveteraanien auttamiseksi. Jos tuo summa ei riitä, kunnat voivat hakea syksyllä lisää rahaa Valtiokonttorilta.

Veteraanien kuntoutukseen on varattu 16 miljoonaa euroa, josta iso osa jää koronavirusepidemian takia käyttämättä. Näkymätön vihollinen on pelottava vastus veteraanillekin.

Kysyin usein sedältäni, tarvitseeko hän apua. Huumorimiehenä hän vastasi, ettei tarvitse apua vaan seuraa. Espanjalaista Veterano-konjakkia hän kutsui sotaveteraanoksi, kun sitä nautti yhdellä jalalla seisovasta aromilasista.

Nyt moni saattaa kysyä, mikä on paras tapa auttaa veteraaneja. Parasta on tehdä jotain pientä. Käydä juttelemassa, ulkoiluttamassa ja kuuntelemassa. Niin kauan kuin he vielä kuulevat.

Kirjoittaja on sijainen pääkirjoitustoimituksessa.