Nimimerkki Netittömän eläkeläisen puolesta (HS Mielipide 31.3.) toi esille vuokralaisensa kohtaaman hankalan tilanteen Kela-asioinnissa.

Kelan puhelinpalvelussa on ollut ruuhkaa alkukevään aikana, mikä on todennäköisesti ollut syy vaikeuksiin asioinnissa. Viime viikkoina puhelinpalvelun vastausaika on ollut 7–16 minuuttia. Puhelinpalvelussa pääsee useimmiten parhaiten läpi viikon loppupuolella.

Jos puhelinpalvelu on ruuhkautunut eikä asiakas voi asioida verkossa, ajan varaaminen voi olla haasteellista. Kirjoituksessa esitetyssä asiakaspalvelutilanteessa oltaisiin voitu käyttää harkintaa ja olla asiakkaaseen yhteydessä vuokranantajan yhteydenoton jälkeen. On myös harmillista, että asiakkaan lähettämä kirje ei ole saavuttanut meitä.

Kela on tietoinen iäkkäiden asiakkaiden haasteista ja rajoitteista verkkopalveluiden käytössä. Puhelinajan varaaminen onnistuu myös Kelan puhelinpalvelussa. Eläkkeensaajan asumistuen asioissa ajan voi varata puhelinpalvelumme numerossa 020 692 202. Puhelinajanvarauksia on saanut maaliskuun alun jälkeen 3–5 vuorokauden päähän.

Kirjoittaja kertoi pattitilanteesta, jossa hänen uusi vuokralaisensa pelkää häätöä. Asumistuki on yhä maksussa edelliselle vuokranantajalle, joka on kiinteistön edellinen omistaja. Kelan järjestelmiin ei kirjaudu tällaisissa tilanteissa automaattista ilmoitusta vuokranantajan vaihtumisesta, vaan velvollisuus asiasta ilmoittamisesta on asiakkaalla tai entisellä vuokranantajalla.

Pahoittelemme asiakkaalle sattunutta vaikeaa tilannetta.

Pirkko Kilpeläinen

asiakkuuksien kehittämisyksikön päällikkö, Kela

