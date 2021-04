Kosteusvahingot herättävät ymmärrettävästi huolta, vaikka Eurostatin eurooppalaisessa vertailussa suomalaisissa asuinrakennuksissa on vähiten kosteusvaurioita.

Helsingin Sanomat (29.3.) kirjoitti rakennusvirheistä ja rakennusalaan liitetyistä ongelmista lukijakyselyn perusteella. Kertomuksissa nousi esiin paitsi tunnistettuja haasteita myös yksittäisiä räikeitä esimerkkejä, joita ei voi yleistää koskemaan laajemmin rakennusalaa.

Yleinen epäilys siitä, että rakentamisen laatu olisi heikentynyt, ei saa tukea käytettävissä olevista tilastoista tai tutkimuksista. Kuluttajariitalautakunnan uusia asuntoja ja asuntokauppaa käsittelevään jaostoon saapuneiden valitusten määrä on vuosina 2013–2020 noussut 27 prosenttia. Vuonna 2019 valmistui yli kaksi kertaa enemmän uusia kerrostaloasuntoja kuin vuonna 2013. Valitusmäärän kasvu on ollut maltillista siihen nähden, että viime vuosina on rakennettu poikkeuksellisen paljon asuntoja.

Riippumaton tutkimuslaitos EPSI Rating tekee vuosittain asiakastyytyväisyystutkimuksen, joka mittaa yhtenäisellä tavalla asunnonostajien laatukokemusta uuden asunnon vastaanottamisen jälkeen. Uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyysindeksi on EPSI Ratingin Suomessa tutkimien toimialojen kärjessä ja selvästi parempi kuin Ruotsissa tehdyssä vastaavassa tutkimuksessa.

Tutkimuksessa ovat arvioitavina suurimmat asuntorakentajat, jotka tuottavat valtaosan Suomessa myytävistä vapaarahoitteisista omistusasunnoista. Tutkimuksen mukaan asiakkaiden näkemykset sekä asunnon että palvelun laadusta ovat keskimäärin hyvin korkealla tasolla. Asuntojen virheettömyydessä ja reklamaatioiden käsittelyssä on silti parannettavaa. Rakennusyritykset käyttävätkin palautetta järjestelmällisesti hyväksi toimintansa kehittämisessä.

Tuloksista käy myös ilmi, että vain kolmanneksessa kohteista osakkeenomistajat olivat valinneet rakennustyön tarkkailijan. Tämä on kuitenkin suositeltava käytäntö osana laadunvarmistusta. Se täydentää yritysten omaa ja viranomaisvalvontaa.

Kosteusvahingot herättävät ymmärrettävästi huolta, vaikka Eurostatin eurooppalaisessa vertailussa suomalaisissa asuinrakennuksissa on vähiten kosteusvaurioita. Kosteudenhallintaan on panostettu rakennusalalla tekemällä tutkimusta ja ohjeita sekä kehittämällä toimintamalleja ja koulutusta, tuoreimpana eKosteus-verkkokoulutus. Se on entistäkin tärkeämpää muuttuvissa ilmasto-olosuhteissamme.

Jukka Pekkanen

johtaja, tekniikan tohtori, Rakennusteollisuus RT

