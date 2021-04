Koronatestin vaatiminen on varsin yleistä EU-maissa

Suomi asettaa tällä hetkellä rajoituksia ulkomaalaisten tulolle Suomeen. Tähän nähden testitodistuksen vaatiminen on lievä keino pyrkiä takaamaan turvallinen liikkuminen rajojen yli.

Koronaviruspandemian torjunnassa erilaiset perustuslain tulkinnat asioissa, jotka muissa maissa ovat ongelmattomia, ovat aiheuttaneet Suomessa suurta hämminkiä. Yksi esimerkki on oikeus vaatia Suomeen tultaessa negatiivinen covid-19-testitulos.

Perustuslaki turvaa liikkumisvapaudet. Suomessa laillisesti oleskelevalla on oikeus liikkua maassa. Jokaisella on oikeus lähteä maasta. Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan. Mutta ulkomaalaisella ei ole subjektiivista oikeutta tulla Suomeen, vaan saapumisen edellytyksistä säätää eduskunta lailla.

Perusoikeusuudistuksessa vahvistettiin, että Suomessa on voimassa kansainvälisen oikeuden pääsääntö, jonka mukaan ulkomaalaisilla ei ole yleisesti oikeutta asettua toiseen maahan. Lisäksi perustuslain perusoikeudet taataan kaikille valtion oikeuspiiriin kuuluville henkilöille. Eli niihin voivat vedota ne, jotka ovat tulleet Suomen rajojen sisäpuolelle.

Suomea luonnollisesti sitovat kansainväliset sopimukset. Niistä tärkein on EU-jäsenyys ja siten Schengenin sopimus. Muilla on merkitystä lähinnä pakolais- ja perheenyhdistämistilanteissa.

Suomea sitoo myös Euroopan ihmisoikeussopimus. Sen neljännen lisäpöytäkirjan toinen artikla takaa oikeuden liikkua omassa maassaan ja poistua sieltä. Oikeutta ulkomaalaiselle asettua johonkin tiettyyn valtioon ei ole.

Suomi on oikeusvaltio. Siksi oikeudesta ja ehdoista tulla Suomeen säädetään lailla. Laki ei saa olla mielivaltainen, ja päätöksentekoon pitää liittää oikeussuojakeinot.

Siksi olikin hämmentävää, että kun perustuslakivaliokunnassa lokakuussa 2020 käsiteltiin hallituksen esitystä maahantuloon liittyvästä tartuntatautilain muutoksesta, jotkut valtiosääntöasiantuntijat puhuivat ulkomaalaisen Suomeen tulon perusoikeuden rajoittamisesta. Kun sellaista perustuslaillista oikeutta ei ole, ei sitä voi myöskään perusoikeusrajoituksena rajoittaa. Outoa oli myös erään asiantuntijan pohdinta siitä, että oikeuden lähteä maasta täytyy tarkoittaa sitä, että jollakin maalla täytyy olla velvollisuus päästää maahan ja juuri siihen maahan, johon henkilö haluaa.

EU:n perusidea on henkilöiden vapaa liikkuvuus unionin alueella. Kaikki ihmisoikeussopimukset antavat valtioille kuitenkin oikeuden ryhtyä toimiin terveyden suojaamiseksi, myös EU:n perussopimus ja direktiivi unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltion alueella.

Koska Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut koronaepidemian pandemiaksi, soveltuvat terveysperusteiset poikkeussäännökset. Ruotsi ja Tanska vaativat ennakollista koronatestiä. Norja ei päästä maahan muita kuin Norjassa asuvia. Koronatestin vaatiminen on varsin yleistä EU-maissa.

Keskustelu ennakkotestitodistuksen vaatimisen ongelmallisuudesta on ollut hämmentävää. Nykyisin perustuslain tulkintoja tehdään hyvin kapea-alaisesti ja usein vain yhdestä näkökulmasta. Tämä valitettavasti voi johtaa hyvin erikoisiin tulkintoihin, kuten edellä on selvitetty.

Kimmo Sasi

Tampere

