Hietalahdella on historiallinen yhteys Etelärantaan.

Julkisuudessa on puhuttu paljon Helsingin arvoalueiden, Elielinaukion ja Etelärannan suunnittelusta. Keskustelusta on lähes kokonaan unohdettu Hietalahden suunnittelu.

Hietalahdella on historiallinen yhteys Etelärantaan. Hietalahden allas on 1800-luvulta asti säilynyt nykyisessä mallissaan ja on osa Johan Albrecht Ehrenströmin kaavaa. Kaavan ideana on ollut, että Etelä-Helsingin halkova Esplanadi ja Bulevardin muodostama vihreä akseli päättyy molemmissa päissä toriin ja mereen tärkeine satama-alueineen. Tämä mereltä merelle ulottuva akseli oli Ehrenströmin asemakaavan keskeisiä ajatuksia 200 vuotta sitten.

Hietalahden kehittämisvarauksen mukaisesti kaupunki on nyt julkaisut kolme ideasuunnitelmaa alueen kehittämiseksi. Hietalahdenallas täytettäisiin ja muutettaisiin kanavaksi tai poistettaisiin kokonaan. Autoliikenne siirrettäisiin kulkemaan suunnitelmissa rantaa pitkin ravintola Merimakasiinilta Mallaskadun suulle.

Järkyttävintä suunnitelmissa on Hietalahden kulttuurihistoriallisen maiseman ja vanhan asemakaavan tuhoaminen. Hietalahti ansaitsee tulla huomioiduksi ja kehitettäväksi osana historiallista keskustaa.

Taru Reinikainen

puheenjohtaja, Pro Hietalahti ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.