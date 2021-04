Mitään iloista ylioppilaselämää ei ollut, koska opiskelijajärjestöt olivat taistolaisten valloittamia ja toiminta tiukasti poliittista.

Antti Hassin postuumit muistelmat Hassin paperi on tärkeä kirja. Kiitos Hesarille (28.3.) ja toimittaja Miska Rantaselle sen esittelystä! Kirjaa on vain mahdoton saada käsiinsä. Löysin ainoastaan kaksi kappaletta Helsingin kaupunginkirjastosta, mutta niihin on jo kohta 300 varausta. Kirjakaupoista on turha kysyä.

Vihdoinkin joku ottaa puheeksi myös ne traumat, joita syntyi näinä kuohunnan vuosina kokonaiselle sukupolvelle. Minäkin kuuluin siihen hiljaiseen enemmistöön, joka halusi keskittyä opintoihinsa mutta joutui pysymään vaiti, jotta sai olla rauhassa. Poliittinen kuohunta häiritsi pahasti opetusta ja oppimista, kun osa opettajista myötäili radikaaleja.

Mitään iloista ylioppilaselämää ei ollut, koska taistolaiset olivat valloittaneet opiskelijajärjestöt ja toiminta oli tiukasti poliittista. Ilmansuunnista kelpasi vain itä, ja kaikki muut maailman murheet olivat aina tärkeämpiä kuin se ala, jota oli tultu opiskelemaan.

Hesarin jutussa julkaistu valokuva radikaaliopiskelijoista havainnollistaa asiaa. Ollaan Taikissa, jonne oli äärimmäisen vaikea päästä. On kokoonnuttu taideluokkaan. Kaikki istuvat vain kädet helmassa ja otsat rypyssä. Ajatukset ja puheet ovat aivan muualla kuin taiteessa. Mikä määrä lahjakkuutta menetettiinkään noina vuosina!

Päivi Väisänen

arkkitehti, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.