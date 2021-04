Suolan jätettyäni olen huomannut, että eri ruoka-aineista löytyy makuvivahteita, joita en aikaisemmin aistinut.

Pinja Päivänen kirjoitti kolumnissaan (HS 25.3.) liiallisesta suolan käytöstä. Hyviä huomioita tärkeästä asiasta. Suolaa saadaan päivittäin ihan liikaa.

On esimerkiksi todella vaikeaa löytää kaupoista vähäsuolaista leipää. Pienin löytämäni suolamäärä leivässä on ollut 0,5 prosenttia. Noin vähän suolaa sisältäviä sämpylöitä ei ole vielä löytynyt, vaan niissä on tavallisimmillaan 0,9–1,2 prosenttia suolaa.

Suolaisuus on makuasia. Se on myös tottumiskysymys. Sama koskee sokeria. Olin eräänä sunnuntaiaamuna lisäämässä kahviini sokeria, kun käden liike jäi kesken. Miksi sitä lisäisin? Pudotin sokerin pois enkä ole sen koommin lisännyt sitä juomiin tai ruokiin. Jätin saman tien suolan käytön.

Kyllä oli aamupuuro pliisua viikkokausia ilman suolaa. Vähitellen siihen kuitenkin tottui. Nyt olen huomannut, että eri ruoka-aineista löytyy makuvivahteita, joita en aikaisemmin aistinut. Marjoissa on omia tunnusomaisia makuja, jotka ennen peittyivät sokeriin. Muitakin esimerkkejä olisi paljon.

Elintarvikkeiden valmistajat voisivat vähentää suolan määrää tuotteissaan vaikkapa pari prosentin kymmenystä puolivuosittain. Näin ihmiset tottuisivat vähempään suolaan. Ja jäisihän jokaisen omaan valintaan lisätä suolaa ruokaansa, jos siltä tuntuu.

Pekka J. Vuorinen

Järvenpää

