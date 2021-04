Iltalehti toteaa, että hallitus lähetti esityksen rokotusjärjestyksen muuttamisesta lausuntokierrokselle.

”Päätös rokotusjärjestyksen painottamisesta on periaatteessa hyvä, mutta hidastelu ja toteutustapa tekevät siitä suden jo syntyessään.”

”Terveysviranomaisten näkemyksen mukaan päätös rokotteiden painottamisesta olisi pitänyt tehdä rivakasti, jotta siitä olisi saatu mahdollisimman suuri hyöty.”

”Hallituksen suunnitelmissa ihmetyttää hidastelu: miksi asiasta päätettiin vasta nyt, vaikka rokotusjärjestyksen hyödyt nostettiin esille jo helmikuussa.”

”Hallituksen rivakampi päätöksenteko olisi myös vähentänyt sairaala- ja tehohoitoa, mikä puolestaan olisi voinut johtaa nopeampiin rajoitusten purkuihin tai niiden välttämiseen.”

”Hallituksen asetuksen toimeenpanon edellytyksenä on myös, että riskiryhmät ja yli 70-vuotiaat henkilöt ovat saaneet ensimmäisen rokoteannoksen, eikä kohdentaminen saa estää tai viivästyttää henkilöä saamasta toista rokoteannosta.”

”THL:n arvioiden mukaan kaikki alle 70-vuotiaat riskiryhmäläiset on saatu rokotettua vasta toukokuun puoliväliin mennessä, eli ollaan käytännössä jo kesäkuussa ennen kuin painotettuja rokote-eriä voitaisiin alkaa jakaa pahimmille epidemia-alueille, jos hallituksen asetus hyväksytään.”

”Tällaisen hallituksen nahkapäätöksen jälkeen keskustan ei tarvitse pelätä maakuntien kritiikkiä kuntavaalien alla, tai Sdp:n sitä, että puolueen iäkkäät äänestäjät hylkäisivät sen.”

Hämeen Sanomien mukaan alkuperäinen rokotusjärjestys on ollut harkittu ja sen perusteet hyväksyttyjä.

”Nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa mikään päätös ei miellytä kaikkia, mutta se ei voi olla etenkään poikkeusoloissa päätöksenteon tarkoitus.”

”Virusmuunnosten ilmaantuminen ja pahimpien tautipesäkkeiden keskittyminen rajallisille alueille on vahva peruste keskittää rokotuksia sinne, missä tauti jyllää eniten. Toki rokotuksia on jatkettava mahdollisimman tehokkaasti myös muualla maassa.”

Kainuun Sanomat kirjoittaa, että rokotusjärjestyksen muuttamista ovat vaatineet äänekkäästi etenkin Uudenmaan edustajat.

”Kajaanista katsottuna näkökulma on hieman toinen. Kajaanin keskustaajaman alueella asutaan yhtä tiiviisti kuin vaikkapa Helsingin lähiöissä, jotka ovat pahoja epidemia-alueita. Jos Kontulassa asuva astmapotilas on vaikka bussikuski, hänellä varmasti on suuri riski saada koronatartunta. Mutta jos astmapotilas on Kalliossa asuva tietotyöläinen, hän voi noudattaa suojaohjeita yhtä lailla kuin kajaanilainen astmapotilas.”