Helsingin Sanomat kirjoitti (31.3.) Helsingin seudun liikenteen (HSL) lipputulojen romahtaneen 60 prosenttia koronaviruspandemiaa edeltävään aikaan verrattuna.

Romahdukseen on vaikuttanut ilman muuta eniten pandemia. Luulen kuitenkin, että myös lippujen hintojen kallistuminen on karkottanut ihmisiä joukkoliikenteestä. HSL on korottanut tämän vuoden alussa (ja aiemminkin) eräiden matkalippujensa hintoja paikatakseen taloudellisia menetyksiään. Arvelen, ettei se tuota toivottua tulosta vaan pitää ihmisiä entistä enemmän loitolla julkisesta liikenteestä. Myös mahdolliset vuorovähennykset pienentäisivät joukkoliikenteen kiinnostavuutta.

Joukkoliikenteen käyttö autoilun sijaan on ehdottomasti ilmastoteko, eikä HSL saisi sivuuttaa tuota tosiasiaa. Koronaviruksesta huolimatta Helsingin seudun liikenteen olisi hyvä pitää lippujen hinnat edullisina ja joukkoliikenteen vuorovälit riittävän pieninä, sillä sen ja koko maailman olisi parasta tehdä kaikkensa ilmastonmuutoksen vaikutusten minimoimiseksi. Muussa tapauksessa saastuttava yksityisautoilu alkaa olla yhä useamman mielestä houkuttelevaa.

Jakov Gerchman

historian opiskelija, humanististen tieteiden kandidaatti, Helsinki

