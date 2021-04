Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen on huolestunut siitä, että koronavirusvuonna on tehty päätöksiä arvioimatta niiden vaikutuksia lapsiin (HS Kotimaa 1.4.). Samana päivänä Helsingin kaupunki päätti sulkea leikkipuistojen kerhotoiminnan huhtikuun ajaksi, jotta voi siirtää kerhojen henkilökunnan päiväkoteihin, joissa on henkilöstövajetta.

Päätöksestä ilmoitettiin vanhemmille juuri ennen pääsiäislomaa. Kerhotoiminta yksinkertaisesti lopetettiin, eikä säännölliseen, ympärivuotiseen kerhotoimintaan osallistuville lapsille tarjottu muuta hoitopaikkaa. Perusteena on se, että kerhotoiminta ei ole kunnan lakisääteinen velvollisuus, toisin kuin päivähoito.

Leikkipuistojen kerhopaikkaa haetaan vastaavaan tapaan kuin päiväkotipaikkaa. Kerho on myös tärkeä ja keskeinen osa lapsen varhaiskasvatusta – näissä oloissa ainoa mahdollisuus, jolloin lapsi saa leikkiä ikätovereidensa kanssa, kun kaikki muut harrastukset on pandemian takia suljettu.

En pysty kuvittelemaan tilannetta, jossa päiväkoti yhtäkkiä suljettaisiin ja vanhemmille ilmoitettaisiin, että lapsilla ei olekaan enää mitään hoitopaikkaa, koska henkilökunta tarvitaan toiseen päiväkotiin. Miksi kerhotoimintaan osallistuvat lapset asetetaan tällaiseen eriarvoiseen asemaan?

Laura Visapää

Helsinki

