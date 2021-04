Tonteille rakennettavat asunnot ovat keskituloisten perheiden ulottumattomissa, jolloin rakennetaan lähinnä pieniä asuntoja sijoittajille.

Helsingin Sanomat on viime aikoina julkaissut rohkaisevia juttuja ryhmärakennuttamisesta (esimerkiksi 28.3.). Se onkin erinomainen tapa tuottaa asukkaiden tarpeita vastaavia asuntoja kohtuullisin kustannuksin.

Helsingin kaupunki on äskettäin käynnistänyt toteuttajien haun ryhmärakennuttamiseen luovutettaville asuntotonteille. Kalasatamassa kerrostalohankkeille luovutettavien tonttien tontinvuokra on kuitenkin määritelty hyvin korkealle tasolle, jopa noin 6,8 euroon asuinneliömetriä kohden kuukaudessa. Tämä on yli kaksi kertaa korkeampi vuokra kuin esimerkiksi vastaavantyyppisessä toteutuneessa ryhmärakennuttamis­hankkeessa Sompasaaren puolella, sääntelemättömän vuokratason mukaan laskettuna.

Näin kalliit tontinvuokrat nostavat asumiskustannukset kohtuuttomiksi. Tonteille rakennettavat asunnot ovat keskituloisten perheiden ulottumattomissa, jolloin rakennetaan lähinnä pieniä asuntoja sijoittajille.

Useissa ryhmärakennuttamishankkeissa on ollut tärkeänä osatavoitteena myös asukkaiden keskinäinen yhteisöllisyys, jota palvelemaan on rakennettu yhteisöllisiä tiloja. Kun sijoittajat valtaavat hankkeet, jää tällainen yhteisöllisyys ja sen vaatimat tilat pois – heitä tuskin kiinnostaa niihin sijoittaminen.

Ryhmärakennuttamisesta on toivottu keinoa kohtuuhintaisten asuntojen toteuttamiseksi tavallisille helsinkiläisille nyt, kun hitas-järjestelmä lakkautetaan. Tällaisella hinnoittelulla tavoite jää saavuttamatta.

Salla Korpela

puheenjohtaja, Ryhmärakennuttajat ry

