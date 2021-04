Kansallinen turvallisuus on kollektiivihyödyke. Ilman sitä ei ole mitään.

Aku Kervinen Aseistakieltäytyjäliitosta kritisoi ajatusta koko ikäluokan kansalaispalvelusta (HS Mielipide 28.3.). Hän esitti, että aseistakieltäytyminen kuuluu ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen. Asiassa on toinenkin puolensa.

Historiansa valossa ja geopoliittisten seikkojen johdosta Suomi kuuluu pysyvästi korkean riskiluokan maihin kansallisen turvallisuutensa puolesta.

On tosiasia, että 150 viime vuoden aikana Euroopassa on käyty kolme suursotaa. Tuoreempia ovat Jugoslavian hajoamissodat, Georgian sota, Krimin miehitys ja Itä-Ukrainan jo seitsemän vuotta kestänyt sota.

Kansallinen turvallisuus on kollektiivihyödyke. Ilman sitä ei ole mitään. Jonkun on turvallisuudesta huolehdittava. Siitä huolehtiminen on osa sosiaalista sopimustamme, jonka kansanedustuslaitoksemme on kirjannut lakiin. Suurin osa nuorisosta ja heidän omatuntonsa sen ymmärtää. Kansallisen turvallisuuden luomisesta kieltäytyjä vapaamatkustaa muiden luomalla turvalla.

Nuorten naisten lisääntynyt valmius ottaa vastuuta ansaitsee kunnioitusta. Se tukee suomalaisten ihmisoikeuksia omaan kansalliseen turvallisuuteen.

Ruotsi luopui asevelvollisuudesta vuonna 2010 – ja on katunut. Sen on ollut alistuminen jopa sotilaalliseen yhteistyöhön Suomen kanssa. Vuoden 2018 sotatieteiden väitöskirjassani analysoin konfliktiteorian matemaattisten välineiden avulla pienen maan sotapeliä uhkaa vastaan. Osoittautui, että pienen maan kannattaa yli-investoida kansalliseen turvallisuuteen luodakseen pidikkeen maan joutumiselle hyökkäyksen kohteeksi. Suomen toimet turvallisuutensa ylläpitämiseksi on nähtävä tässä valossa.

Vesa Kanniainen

kansantaloustieteen emeritusprofessori

sotatieteiden tohtori, Helsinki

