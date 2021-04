Nuorten työllistäminen on yrityksille hyvin edullista.

Viime vuonna kymmenettuhannet nuoret menettivät kesätyöpaikan koronaviruksen vuoksi. Tuleva kesä näyttää kuitenkin valoisammalta: Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) teettämän kyselyn perusteella joka viides yritys on lisäämässä tulevana kesänä kesätyöpaikkojen määrää. Kyselyn tuloksista rohkaistuneena EK on kutsunut kaikki työnantaja­yrityksensä kesätyötalkoisiin. Tavoitteena on tarjota kesätyöpaikka peräti 100 000 nuorelle.

Kesätyön tarjoaminen on kaikkien toimijoiden vastuulla, vahva viesti yritysten vastuullisuudesta ja loistava tapa jättää myönteinen muistijälki potentiaalisten työntekijöiden ja asiakkaiden mieleen. Nuorille ensimmäisillä työkokemuksilla on valtavan suuri merkitys koko tulevan uran kannalta.

Työnantajat saattavat pohtia palkkaamiseen liittyviä kustannuksia. Tosiasiassa nuorten työllistäminen on yrityksille hyvin edullista. Kesäsetelin avulla kaupungit ja kunnat korvaavat valtaosan nuoren palkkakuluista. Työnantaja voi palkata nuoren myös hyödyntämällä Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmaa.

Myös etätyö saattaa askarruttaa. Mitä nuori voi etänä tehdä? Entä miten hänet saadaan perehdytettyä, liitettyä työyhteisöön ja motivoitua etäisyydestä huolimatta?

Näihin kysymyksiin vastaa järjestötoimijoiden ja työnantajien yhdessä rakentama etäkesätyön malli, joka julkaistiin maaliskuun puolivälissä. Mallissa on muun muassa tehtäväehdotuksia, vinkkejä sekä työkaluja, kuten ajankäytön suunnittelua helpottava lukujärjestyspohja.

Tukea on tarjolla. Kannetaan siis vastuumme ja pidetään yhdessä huoli, että mahdollisimman moni peruskoulunsa päättävä nuori saa tulevana kesänä arvokkaan – ja myös laadukkaasti toteutetun – työelämä­kokemuksen.

Riikka Ahonvala

projektipäällikkö, Me osalliset

Päivi Salminen-Kultanen

Vastuullinen kesäduuni -kampanjajohtaja, Oikotie

Pia Vaajakallio

työllisyyskoordinaattori, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.