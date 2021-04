Vuosien kuluessa vuokrista saatava tulo ylittäisi moninkertaisesti tontin kertamyynnistä saadun summan. Näillä tuloilla voitaisiin kehittää kaupungin palveluja.

Pääkirjoitus (HS 22.3.) otti kantaa Elielinaukion suunnitelmiin puolustaen alueen rakentamista. Samalla se vastasi kritiikkiin Helsingin kaupunkisuunnittelun sijoittajavetoisuudesta, josta muun muassa arkkitehdit ovat kirjoittaneet pamfletissaan (17.3.). Pääkirjoitus totesi, että Helsingissä ei olla luopumassa kaupungin kaavoitusmonopolista eikä kaupunkisuunnittelu ole siten valumassa sijoittajille.

On totta, että kaavoitusmonopoli pysyy kaupungilla, sillä se on kirjattu lakiin. Asiassa ei kuitenkaan ole kyse tästä. Sen sijaan sijoittajavetoisuudessa on kyse siitä, että rakennussuunnitelmissa kuunnellaan yhä enemmän sijoittajien toiveita sekä heidän asettamiaan ehtoja. Tämä näkyy esimerkiksi siten, että rakennushankkeet kasvavat alkuperäisistä suunnitelmista lisäten rakennusten vuokrattavaa pinta-alaa. Näin on käynyt esimerkiksi Redin kohdalla, jossa kauppakeskuksen koko kaksinkertaistettiin rakennuttaja-sijoittajayhtymän toiveesta.

Vaikka kaupunki nimellisesti harkitsee tapauskohtaisesti, myykö vai vuokraako se tontin rakennuttajan ja sijoittajien yhtymälle, tosiasiassa se on päätynyt myymään tontit lähes poikkeuksetta. Myymistä on perusteltu sillä, että rakennuttajat ja sijoittajat eivät ole kiinnostuneita vuokraamaan tontteja. Väite on absurdi – tai sitten käsillä on krooninen kysynnän puute keskustan tonteista. Kysyntää kuitenkin luulisi riittävän. Helsinki on Euroopan nopeimmin kasvavia pääkaupunkeja, ja sen keskusta on Suomen vilkkain paikka. Koko mantereelta tuskin löytyy monta yhtä houkuttelevaa paikkaa rakentamiselle.

On tietenkin täysin ymmärrettävää, että tonttien osto on rakennuttajille ja sijoittajille houkuttelevaa. Tonttien ja kiinteistöjen arvot nousevat Helsingissä voimakkaasti tuottaen suuria jälleenmyyntivoittoja. Kampin keskuksen arvo on noussut 15 vuoden aikana noin kaksinkertaiseksi. Lisäksi tonttien omistajat saavat kiinteistöistään tasaista vuokratuottoa hamaan tulevaisuuteen. Siksi rakennuttajien ja sijoittajien kannattaakin sanoa, etteivät he ole kiinnostuneita vuokraamaan keskustan tontteja.

Myös kaupunki voisi omistaa keskustan tontteja ja saada niistä vuosittain tasaista tuottoa. Vuosien kuluessa vuokrista saatava tulo ylittäisi moninkertaisesti tontin kertamyynnistä saadun summan. Tuloilla olisi mahdollista kehittää kaupungin palveluja, kuten varhaiskasvatusta ja terveydenhuoltoa.

Tätä vasten kaupungin tulisi myös harkita uudelleen, onko järkevää myydä Kauppatorin laidalla oleva Uschakoffin talo tontteineen (HS 23.3.) sijoittajille alle puolella alueen keskineliöhinnasta. Jos kaupungin päättäjät ovat pelanneet Monopolia, he tietävät, ettei Esplanadin tontteja kannata myydä – ellei halua hävitä peliä.

Panu Heikkinen

tekee kaupunkitutkimuksen lopputyötä

Helsingin yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.