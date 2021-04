Voisiko tieto olla myös esimerkiksi kehollista toimintaa, kuten monien taidealojen edustajien osaaminen on?

Pääkirjoitus (HS 3.4.) ”Professorin kirja paljastaa vasemmistoradikaalien likaiset temput” lähti liikkeelle Antti Hassin postuumisti julkaistuista muistelmista ja päätyi nykyhetkessä käytäviin poliittisiin keskusteluihin. Pääkirjoituksessa asetettiin vastakkain tieteen ydin ja reuna-alueet, joihin kirjoituksen mukaan kuuluvat yhteiskunnalliset, humanistiset ja taiteelliset alat. Sijoitun itse jälkimmäiselle alueelle, koska olen opiskellut kuvataidekasvatusta ja taidehistoriaa.

Kaikki tiede – myös pääkirjoituksessa mainittu tieteen ydin – on ihmisten tekemää. Tämä väistämättä tekee siitä virheille ja vinoumille altista. Onneksi olemassa on tieteellinen keskustelu, joka pyrkii korjaamaan tietoa oikeammaksi. Ajatus maailmaa objektiivisesti ulkoapäin tarkastelevasti tieteentekijästä tuntuu mahdottomalta – ovathan ihmiset itsekin mitä suurimmassa määrin osa tarkastelemaansa maailmaa. Kaikki tieto syntyy jossain ajassa ja paikassa, mikä väistämättä jättää siihen jälkensä.

Onko tosiaan niin, että 2020-luvulla tietoa ovat vain numeroilla mitattavat asiat? Vai voisiko tieto olla myös esimerkiksi kehollista toimintaa, kuten monien taidealojen edustajien osaaminen on? On selvää, että eri tieteenalojen tieto on luonteeltaan erilaista. Sen sijaan, että tietoa jaoteltaisiin arvottavasti ytimeen tai sen ulkopuolelle, näkisin hedelmällisempänä hyväksyä sen, että monimutkaisen maailman ymmärtämiseen tarvitaan kaikenlaista tietoa: määrällistä, laadullista ja taiteellista.

Keskeisimpiä taiteen ja kasvatuksen opinnoista käteeni jääneitä asioita on asioiden ja ilmiöiden jatkuva kriittinen tarkastelu. Kaikkein voimakkaimmin se kuitenkin näkyy itsereflektiona, joka kohdistuu omaan toimintaani ja sen perusteluihin – ei esimerkiksi siinä, että leimaisin muita pääkirjoitusta lainaten ”moraalisesti arveluttaviksi henkilöiksi”. Koen itsereflektion keskeiseksi taidoksi toimiessani kuvataideopettajana, ja voin suositella sitä kaikille muillekin tässä yhteiskunnassa toimiville.

Heikki Heinonen

taiteen maisteri ja humanististen tieteiden kandidaatti

kuvataideopettaja, Helsinki

