Paitsi että ”Koleratori” liittäisi Esplanadin, Kauppatorin ja suunnittelun kohteena olevan jalankulkualueen kiinteämmin toisiinsa, se loisi myös paremmat edellytykset alueen käytön ideoinnille ylipäätään.

Elielinaukion suunnittelukilpailu on opettanut sen, että ylimitoitetulla ohjelmalla ilman riittäviä reunaehtoja suunnittelijoilta on turha odottaa käyttökelpoista ehdotusta. Eteläsataman kilpailu­ohjelmassa rakentamisen rajat ovatkin kohtuullisemmat ja reunaehtoja on tiukennettu muun muassa näkymien suhteen.

Tilanne Eteläsatamassa on kuitenkin Elielinaukiota haastavampi siinä mielessä, että tarvittaisiin myös satamajärjestelyjen uudelleenarviointia, ennen kuin alueen lisärakentamista kannattaa alkaa suunnitella.

Ajatus ranta-alueen eteläosien varaamisesta jonkintasoiselle rakentamiselle tiukoin reunaehdoin ei välttämättä ole ristiriidassa ympäristön perusolemuksen kanssa. Rakentamista sille alueelle ehdotettiin jo vuoden 1878 kaavassa. Pohjoisosalle kaavaillussa jalankulkualueessa on kuitenkin se ongelma, että jo nykytilanteessa kaikki liikkumismuodot puuroutuvat Etelärannan ja Eteläesplanadin risteyksessä, ja tilanne vain pahenee, jos ranta-alueelle tulee lisää kävelyliikennettä.

Helsingin keskustan kaavallinen kuningasajatus on Bulevardin, Mannerheimintien ja Esplanadien muodostama bulevardikokonaisuus, joka päättyy itäpäässään kaupungin arvokkaimmalle ranta-alueelle. Ennen jatkosuunnittelun aloittamista tätä hienoa kaupunki-ideaa kannattaisi vahvistaa Eteläsataman kohdalta täyttämällä Kolera-allas osaksi ranta-aluetta.

Kolera-altaasta oli alun perin tarkoitus rakentaa kanava Töölönlahteen, mutta vaikka kanava unohtui, allas jäi kaavaehdotukseen. Nykyinen Vironallas olisi kaavan mukaan ollut suurempi ja lähes kiinni Kauppahallissa, joten allassuunnittelu on historian mittaan elänyt tähänkin saakka.

Jos Kolera-allas täytetään, muiden satama-altaiden käyttö on päivitettävä toimivaksi kokonaisuudeksi, vaikka kaikki altaat eivät sataman länsireunan suunnittelualueella sijaitsekaan. Silakkamarkkinat kuuluvat Eteläsatamaan ilman muuta, huvivenepaikat eivät välttämättä.

Paitsi että ”Koleratori” liittäisi Esplanadin, Kauppatorin ja suunnittelun kohteena olevan jalankulkualueen kiinteämmin toisiinsa, se loisi myös paremmat edellytykset alueen käytön ideoinnille ylipäätään. Tämä voidaan kyllä huomioida suunnittelun ennakkoehdoissakin, mutta jos altaille ei ole tiedossa selvää käyttötarkoitusta, osa suunnitteluhyötyä jää saamatta.

Visa Hietalahti

Kauniainen

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.