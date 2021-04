Nuorella kansakunnalla ei pitäisi olla varaa historiansa tuhoamiseen.

Asukkaana jaan arkkitehtien suuren huolen Helsingin ainutlaatuisen identiteetin mahdollisesta menettämisestä ylisuuren ja ahnaan rakentamisen seurauksena.

Pääkaupungin suurelta osin tasapainoinen kaupunkitila on tulosta kaupungin suunnittelijoiden pitkäjänteisestä sitoutumisesta työhönsä. Tässä työssä tehtävänä on luoda asukkaille tervettä ja turvallista, ihmisen mittasuhteille sopivaa asuinympäristöä, estetiikan, historian ja luonnon arvoja unohtamatta. Tavoitteena on siis se, mikä asukkaalle on parasta. Liikenne ja yritystoiminta ovat palveluiden tuottajia. Kuten Markku Helin (HS Mielipide 19.3.) ilmaisi, kaupunkisuunnittelussa on kysymys arvoista.

Keskustan matalaa siluettia on vaalittu arkkitehti Engelin ajoista lähtien – siis noin 200 vuoden ajan – aika ajoin kovin väännöin ja suurin henkilökohtaisin panostuksin. Kaupunkisuunnitteluviraston päällikkö, arkkitehti Lars Hedman hääsi aikoinaan unelmat korkeista rakennuksista keskustan rantaviivaa ja matalaa siluettia uhkaamasta kauemmas uusiin kaupunginosiin. Nytkö pitäisi luovuttaa?

Hitaan suunnittelun ja rakentamisen tuloksena on syntynyt ainutlaatuinen matalan siluetin, avaruuden ja harmonian kerroksellinen tila. Kaupunki kutsuu tulijaa. Levollisen identiteettinsä ja siksi vetovoimaisuutensa ansiosta se houkuttelevuudessaan päihittää jo nyt Tallinnan villin tornimaiseman. Ihmisen mieli kaipaa avaruutta, luontoa, vihreyttä kaupungissakin. Katse hakee rakentamatonta tilaa. Maiseman avaruus ja väljyys on sinänsä jo arvo. Tämän tietävät asukkaat, jotka koronavirusaika on saanut muuttamaan pysyvästi etätyöhön maaseudun luonnon avaruuteen.

Keskustan paraatipaikoilla – jollaisiksi Helsingin Sanomat (20.3.) niitä kutsui – on harkitut, moninkertaiset suojelumerkinnät jo päällään. Miksi niiden merkitystä ei haluta kunnioittaa?

Kaupungin helmi, Eteläranta, jota taidehistorian professori Ville Lukkarinen aikoinaan (HS 23.10.2009) vertasi satama-altaan ympärille jäsentyneeksi amfiteatterin katsomoksi, on lähes kansallismaisemaa. Helsingin päärautatieasemaan sitoutuu koko kansan historiamuistia tuloineen ja lähtöineen, Senaatintorin arvosta paraatipaikkana nyt puhumattakaan.

Yli 40 000 kerrosneliön rakennusmassan sijoittaminen Eliel Saarisen suunnitteleman päärautatieaseman kylkeen on järkyttävä, tietoinen arvovalinta. Sellaisen sullominen Tukholman arvopaikoille tuskin olisi mahdollista. Ratkaisu tuhoaisi peruuttamattomasti ajatuksen Helsingin omaleimaisuudesta matalan siluetin kaupunkina. Kaupunkirakentamisen professori Kai Wartiaisen (HS Mielipide 16.3.) viittaus Saarisen toiveeseen saada aseman viereen korkea rakennus tuli kaiketi jo hoidetuksi, kun uusi hotelli rakennettiin.

Saarisen arkkitehtuuria voisi pikemminkin symmetrian hengessä kunnioittaa aukiojonon viherelvytyksillä elämysketjuiksi. Oodin jälkeen avautuisi sitten kaukamaisemaa Töölönlahden yli.

Nuorella kansakunnalla ei pitäisi olla varaa historiansa tuhoamiseen. Malmin lentokentälle, yhdelle paraatipaikoista, on käymässä kuin kansansadun hölmöläisten peitolle: luontoarvot sekä ilmailun ja olympia-aatteen historia (vuonna 1940 peruutetut kesäolympialaiset) jäävät rakennusmassojen alle. Suojeltu funkisvalkoinen lentokenttärakennus jää torsoksi ilman kenttäänsä – kuin Olympiastadionin torni jäisi ilman katsomoa ja kenttää. Se mikä Berliinin Tempelhofissa oli mahdollista, ei onnistu Helsingissä. Poliittinen kuumotus pahentaa asioita.

Tuula Airio

filosofian maisteri, taidehistoria, ekonomi

Helsinki

