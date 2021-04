Demokraatissa politiikan toimittaja Simo Alastalo kirjoittaa, että kirkkoa ja vasemmistoa yhdistää sama ongelma: kulutuskeskeinen yksilöllisyys, joka ei ole kiinnostunut instituutioiden ylläpitämistä perinteistä.

”Perinne tuo mieleen tunkkaisia kuvia kansantanssista ja naurispuurosta. Mutta perinteen ytimessä on identiteetti ja yhdistävä kertomus. Vastaus kysymykseen kuka minä olen ja mihin porukkaan kuulun.”

”Joukon tilalla on itsensä suvereeniksi ymmärtänyt yksilö, joka, karrikoidusti, valitsee yhteiskunnalliset tulkintansa itsenäisesti kuin kaupan hyllyltä sen mukaan, mikä sattuu tänään huvittamaan.”

”Palkansaajan identiteetti on lakannut olemasta yhteinen kertomus, jota ylläpidetään kaikkialla työväenliikkeen toiminnassa opintopiireistä urheiluseuroihin. – – Ajatus voimien yhdistämisestä on hukkunut ja yhteinen maailmankuva on kadoksissa.”

”Vastaväitteet ovat ilmeisiä. Suomalainen järjestäytymisaste on edelleen korkea, Sdp on pääministeripuolue ja vasemmistoliitto on hallituksessa.”

”Murros on silti todellinen ja se on ollut käynnissä kaikkialla läntisessä maailmassa jo pidemmän aikaa. Työväenliike kärsii samasta instituutioiden alamäestä kuin kirkko ja urheiluseurat. Sille on ilmaantunut varteenotettavia oikeistopopulistisia kilpailijoita.”

”Varallisuuden ja luokan kaltaiset asiat eivät määritä ihmisiä samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ei siksi, että varallisuuserot olisivat poistuneet. Vaan siksi, että perinteiset kertomukset ovat menettäneet otettaan.”

Kirkossa ja kaupungissa kolumnisti Matias Uusisilta valittelee, että kirkko on muuttanut temppelin pöydät kaataneen radikaalin Jeesuksen säyseäksi paimeneksi.

”Jeesus ei suostunut odottamaan, että tämän maailman kärsimykset päättyisivät vasta taivaassa, vaan hän teki aktiivisesti työtä sen eteen, että ihmiset saisivat kokea palan taivasten valtakunnasta jo tämän elämän puolella. Ja sama päti myös varhaisimpiin kristittyihin.”

”Kaikki tämä kuitenkin muuttui, kun kristinuskosta tuli 300-luvulla Rooman imperiumin valtionuskonto. Kun kristinuskosta tuli osa valtiota, se menetti vallankumouksellisen luonteensa. Miltähän kristinusko mahtaisi tänä päivänä näyttää, mikäli kirkko ei olisi ottanut tuota harha-askelta?”

”Kenties kirkkoa ei nähtäisi Suomessakaan vain yhteiskunnan muutosta hidastavana jarruna, vaan vallankumouksellisena toimijana, joka olisi etujoukoissa vaatimassa ihmisoikeuksia kunnioittavaa translakia ja asekauppojen lopettamista Arabiemiraatteihin. Ehkä se joskus tulevaisuudessa voi sitä vielä ollakin.”