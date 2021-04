Belgiassa hallituksen on nyt laadittava uudet koronaviruspandemiaa torjuvat lait, kun tuomioistuin tyrmäsi aiemmin säädettyjen lakien perusteet.

Kun Suomen eduskunnan perustuslaki­valiokunta tyrmäsi viime viikolla hallituksen esityksen liikkumis­rajoituksista, monelle tuli mieleen sama kysymys.

Miksi Suomessa rajoitusten säätäminen on niin hankalaa? Samaan aikaan valtaosa Eurooppaa on ollut enemmän tai vähemmän suljettuna lähes koko koronavirus­vuoden.

Yksi selitys saatiin Belgiasta.

Belgia on rajoittanut kansalaisten perusoikeuksia kovalla kädellä. Hallitus on määrännyt baarit, ravintolat ja kaupat kiinni, mutta rajoittanut myös ihmisten kohtaamisia yksityiselämässä. Kotitalous on voinut valita yhden läheisen kontaktin, jonka saa kutsua kotiin. Yksin asuville kontakteja on sallittu kaksi.

Juhlapyhinä poliisit ovat tarkkailleet kokoontumiskieltoa lennokkien ja lämpö­kameroiden avulla.

Belgian hallitus perusti rajoituksensa erityisesti siviilien turvallisuutta koskevaan lakiin vuodelta 2007. Se oli laadittu vakavan kaasuonnettomuuden jälkeen. Hätätilalaki antaa hallitukselle päätösvallan katastrofi­tilanteessa.

Viime viikolla Belgian tuomioistuin kuitenkin tyrmäsi hallituksen lakiperusteet. Ne eivät olleet riittäviä ihmisten perusoikeuksien rajoittamiseen pandemiassa. Hallituksen on laadittava uudet lait tai maksettava sakkoa.

Suomessa vastaava harkinta tehdään ennen rajoituslakien voimaantuloa. Suomen eduskunnan perustuslakivaliokunta on eurooppalaisittain ainutlaatuinen. Monessa Euroopan maassa laki saatetaan voimaan, ja valituksia käsitellään jälkikäteen perustuslakituomioistuimissa.

Suomi jarruttaa etukäteen, mutta muut maat voivat törmätä seinään.

Koronaviruspandemian jälkipuintia jatketaan pitkään eikä vähiten rajoitusten näkökulmasta. Mikä on oikea-aikaista ja oikeasuhtaista rajoittamista?

Belgia matkaa kovaa vauhtia kohti kolmatta aaltoa, ja ihmiset ovat väsyneitä rajoituksiin. Tuomioistuimen päätös tuli huonoon aikaan.

Toinen aalto kuritti Belgiaa rankasti viime lokakuussa. Silloin hallitus teki hätäjarrutuksen ja otti käyttöön kovat sulkutoimet. Juuri nämä lokakuun toimet olivat oikeuskanteen perusta. Pidempi lainsäädännöllinen veivaus olisi maksanut silloin ihmishenkiä, mutta olisi ollut demokratian näkökulmasta oikein.

Vaikea silti sanoa, että rajoitukset olisi pitänyt jättää tekemättä.

Kirjoittaja on HS:n Brysselin-kirjeenvaihtaja.