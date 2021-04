Kipsikäsittely on juuri nyt ainoa laajan mittaluokan keino maatalouden päästöjen hillitsemiseksi.

Suomi on saavuttanut merkittäviä tuloksia Itä­meren suojelussa, mutta maa­talouden ravinne­kuormituksen leikkaamisessa työ on kesken. Maa­talous on Itä­meren suurin kuormitaja, ja Saaristo­meri on häpeällisessä kunnossa. Alueen maa­talous on edelleen Itä­meren suojelu­komission Helcomin yllä­pitämällä eniten saastuttavien ongelma­kohtien hotspot-listalla. Samaan aikaan esimerkiksi Selkä­meren tilanne huononee nopeasti.

Noin 15 vuotta sitten Suomessa innovoitiin uusi vesiensuojelutoimi: peltojen kipsikäsittely. Se on osoittautunut erityisen tehokkaaksi ja edulliseksi menetelmäksi, jonka avulla voidaan leikata maatalouden kuormitusta nopeasti. Vahvan tieteellisen näytön perusteella käynnistettiin viisi vuotta sitten kipsikäsittelyt Liedossa ja Vantaanjoella. Sekä tutkimus että peltomittakaavassa toteutetut käsittelyt todentavat, että kipsi vähentää peltojen fosfori- ja maa-ainesvalumaa heti noin 50 prosenttia. Vedet kirkastuvat ja leväkukinnat vähenevät. Vaikutus kestää viitisen vuotta.

Rannikkoalueiden pelloille soveltuva kipsikäsittely on ylivoimaisen kustannustehokas verrattuna mihin tahansa muuhun keinoon leikata Itä­mereen päätyvää hajakuormitusta. Kipsikäsittelyä ei voi käyttää järvien valuma-alueilla eikä se tietenkään ratkaise kaikkia Itämeren ongelmia, mutta juuri nyt se on ainoa nopea ja laajan mittakaavan keino maatalouden päästöjen hillitsemiseksi. Siksi sitä olisikin nyt käytettävä soveltuvilla alueilla.

Samaan aikaan uurastusta meren pelastamiseksi tarvitaan kaikkialla. Monenlaisista kokeiluista ja avauksista voidaan edetä yhteiskunnallisesti ja ympäristön kannalta vaikuttaviin tekoihin. Itämeren kohtalo ratkaistaan kuitenkin pelloilla.

Viisi vuotta kestävä kipsikäsittely antaa aikaa kehittää ratkaisuja, joilla peltojen ravinnepäästöt mereen voidaan saada lopullisesti kuriin. Ravinnepäästöjen perussyy löytyy lannasta: se on väärässä paikassa. Kotieläintuotantoon keskittyneillä alueilla fosforipitoista lantaa on liikaa, kun taas toisaalla sijaitsevilla kasvinviljelytiloilla joudutaan käyttämään keinolannoitteita. Epätasapaino vaatii muun muassa logistisia ratkaisuja.

Yksittäisiä viljelijöitä ei pidä syyllistää, koska maatalouden kuormitus on systeemitason ongelma, jonka ratkaisuun tarvitaan uudenlaista ajattelua ja toimintatapoja.

Kipsin antama uusi toivo on onneksi huomattu myös maamme poliittisessa johdossa. Vuonna 2019 hallitus käynnisti vesiensuojelun tehostamisohjelman, jossa edistetään nopeasti vaikuttavia suojelutoimia. Peltojen kipsi­käsittely sai tuolloin 22 miljoonan ­euron rahoituksen, ja tavoit­teena on käsitellä yli 50 000 hehtaaria peltoja Saaristomeren valuma-alueella vuosina 2020–2022.

Maaliskuussa tervetullut uutinen kertoi, että EU:n elpymispaketista on kohdennettu lisärahoitusta Saaristomeren alueen peltojen kipsikäsittelyyn. Lisärahoitus asettunee johonkin 10 miljoonan ja 20 miljoonan euron välimaastoon. Etenkin jos lopullinen summa on tämän haarukan yläpäässä, voidaan parhaimmillaan saada käsiteltyä leijonanosa Saaristomeren kipsikäsittelyyn soveltuvasta 150 000 hehtaarin valuma-alueesta.

Suomessa on Suomen ympäristö­keskuksen mukaan yhteensä jopa 540 000 hehtaaria kipsikäsittelyyn soveltuvia peltoja. Saaristomeren valuma-alueen lisäksi kipsikäsittelyalaa pitää laajentaa muillekin rannikko­alueille, kuten Selkämerelle. Jos meren tilaa halutaan näkyvästi parantaa, on turvattava kipsin laajamittaisen käytön rahoitus EU-lähteistä. Siksi kipsi on saatava mukaan Suomen maaseutuohjelmaan uudella EU-ohjelmakaudella ja sisällytettävä siinä ei-tuotannollisten tukien järjestelmään.

Aikapommi tikittää merialueellamme. Emme voi jäädä odottamaan, että mahdolliset uudet systeemitason ratkaisut parantaisivat Itämeren tilaa vuosien kuluttua. Hallituksella on näytön paikka maatalouspolitiikassa. Jos emme nyt toteuta kipsikäsittelyä EU:n maaseutuohjelmassa, peli on menetetty ja kipsikäsittelyn lupaus merialueemme pelastamisessa jää lunastamatta.

Juha Nurminen ja Antti Herlin

Nurminen on merenkulkuneuvos ja John Nurmisen säätiön hallituksen puheenjohtaja. Herlin on maanviljelijä ja Koneen hallituksen puheenjohtaja.

