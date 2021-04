Lapsi, jolla on perussairaus, sairastuu herkästi nuhakuumeisiin. Kuluneena koronavirusvuonna perheessämme on sairastettu vähemmän kuin koskaan aiemmin. Kiitos tästä kuuluu kouluille ja päiväkodeille, joissa on parannettu käsihygieniaa – ja uskoisin, että niissä on myös kohdennettu siivousta tartuntojen kannalta oleellisiin kohteisiin.

Kun lapset sairastavat vähemmän, myös vanhempien poissaolot työstä vähenevät. Toivoisin, että tästä koituviin yhteiskunnan vähentyneisiin kuluihin perehdyttäisiin ja pohdittaisiin ratkaisua, jossa esimerkiksi terveydenhoitaja opettaisi kädestä pitäen lapset ja henkilökunnan pesemään käsiä oikein myös pandemian laannuttua.

Tita-Maria Muhonen

eläinlääkäri, Espoo

