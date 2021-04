Hiekoitussepelin haasteet on tunnistettu ja sen käyttöä pelkästään pyöräilyyn tarkoitetuilla väylillä on vähennetty.

Kari Hevossaari kysyi (HS Mielipide 28.3.), miksi kaupunki tuhlaa resursseja pyöräteiden hiekoittamiseen.

Kirjoittajan esille tuomat hiekoitussepelin haasteet on Helsingissä tunnistettu ja sepelin käyttöä pelkästään pyöräilyyn tarkoitetuilla väylillä on vähennetty. Pyöräilyn tehostetun talvihoidon verkostolla, jonka laajuus on noin 65 kilometriä, liukkaudentorjunta tehdään pääsääntöisesti pelkästään laimealla liuossuolalla (kalsiumkloridiliuos).

Liukkaudentorjunta on kunnossapitolaissa määritetty toimenpide, jolla pyritään varmistamaan turvallinen liikkuminen liukkaaseen aikaan. Kaupunki ei voi olettaa kaikkien käyttävän pyöräillessään nastarenkaita, vaikka niiden käyttö lisääkin turvallisuutta ennakoivan ajotavan ohella. Liukkaissa kelioloissa myös pyöräväylillä tarvitaan liukkaudentorjuntaa pyöräilijöiden kaatumisten ehkäisemiseksi.

Liukkaus voi olla hetkellistä ja se voi syntyä nopeastikin, joten liukkaudentorjunnan toimenpiteet on tehtävä ennakoiden. Helsingissä pyöräväylien verkosto on laaja, ja suuri osa pyöräteistä on jalankulun kanssa yhdistettyjä väyliä, joten liukkaudentorjuntaan käytetään joko hiekoitussepeliä tai suolaa. Kovemmilla pakkasilla suolan käytöstä joudutaan siirtymään kokonaan hiekoitukseen.

Pyöräliikenteen kehittämisohjelman mukainen tavoite on, että Helsinki on kaiken ikäisille sopiva ympärivuotinen pyöräilykaupunki. Toimenpiteitä tämän edistämiseksi ovat muun muassa tehostetun talvihoidon verkoston laajentaminen 150 kilometrin laajuiseksi vuoteen 2025 mennessä ja pyöräväylien talvihoidon parantaminen myös muilla pyöräväylillä.

Pyöräväylien talvihoidon kehittämisellä tavoitellaan osaltaan pyöräliikenteen kulkutapaosuuden kasvattamista, joka on edellytyksenä muun muassa Hiilineutraali Helsinki 2035 -tavoitteen saavuttamiselle ja entistä ympäristöystävällisemmälle Helsingille.

Kari Pudas

tekninen johtaja, Helsingin kaupunki

