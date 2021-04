Yrittäjän Työttömyyskassassa on runsaat 30 000 jäsentä, ja kassa maksaa ansiopäivärahaa hieman yli tuhannelle jäsenelleen kuukaudessa.

Kiitos Rosa Meriläiselle tärkeästä huomiosta (HS Kolumni 29.3.), kun hän kirjoitti työttömän ihmisen olevan arvokas.

Meriläinen kirjoitti: ”Koronakriisin ansiosta työttömyysturva on laajennettu myös yrittäjille. Yrittäjien työmarkkina­tuki jatkuu näillä näkymin kesäkuun loppuun.”

Viestintä yrittäjän työttömyysturvasta on koko koronavaiheen ollut harhaanjohtavaa. Keväällä 2020 työttömyysturvalakiin tehtiin väliaikainen muutos. Muutoksen myötä yrittäjät saivat oikeuden Kelan maksamaan työmarkkinatukeen ilman yritystoiminnan lopettamista.

Kela voi maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle, jos hänen päätoiminen työskentelynsä yrityksessä on päättynyt koronavirus­epidemian takia tai jos hänen yrittäjätulonsa on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa.

Yrittäjillä on ollut oikeus työttömyysturvaan jo vuosikymmeniä. Yrittäjän Työttömyyskassa perustettiin vuonna 1995, ja yrittäjät voivat saada ansiosidonnaista päivärahaa, mikäli ovat vakuuttaneet itsensä työttömyyskassassa. Ansiopäivärahan (myös Kelan maksaman peruspäivärahan) saaminen edellyttää, että yritystoiminta on lopetettu, mikä siis poikkeaa keskeisesti koronavirustilanteeseen säädetystä väliaikaisesta poikkeuslaista.

Yrittäjän Työttömyyskassassa on runsaat 30 000 jäsentä, ja kassa maksaa ansiopäivärahaa hieman yli tuhannelle jäsenelleen kuukaudessa. Kelan maksama työmarkkinatuki on mahdollistanut yhä useamman yrittäjän toimeentulon ilman yrityksen lopettamista, ja tämä on auttanut myös työttömyyskassan jäsenyrittäjiä. Yrittäjäkassan jäsenistä työmarkkinatukea sai viime vuonna noin 3 000 yrittäjää.

Merja Jokinen

kassanjohtaja, Yrittäjän Työttömyyskassa

