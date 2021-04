Valtaosa suomalaisista haluaa, että yhteistä hyvinvointia luodaan sellaisilla tuotteilla ja palveluilla, jotka eivät polje ihmisoikeuksia eivätkä heikennä ympäristön tilaa.

Vanhempi, joka kiireessä vie lastaan päiväkotiin, ei ehkä ehdi ajatella, minkälaisia seurauksia lapsen lounaskeitolla ja välipalabanaanilla on ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen ja viljelijöiden toimeentuloon. Saati sitä, millaisia puhdistusaineita päiväkodin siivouksessa on käytetty tai onko siivoojan pomo ehkä takavarikoinut hänen passinsa, kuten Helsingin Sanomat (5.7.2020) kertoi Etelä-Suomen kouluissa ja päiväkodeissa tapahtuneen.

Valtaosa suomalaisista kuitenkin haluaa, että yhteistä hyvinvointia luodaan sellaisilla tuotteilla ja palveluilla, jotka eivät polje ihmisoikeuksia eivätkä heikennä ympäristön tilaa.

Kantar TNS:n tammikuussa tekemän kuluttajakyselyn mukaan 80 prosenttia suomalaisista katsoo, että kuntien pitää näyttää esimerkkiä vastuullisilla hankinnoilla. Yli puolet suomalaisista myös äänestäisi mieluiten vastuullisia hankintoja tukevaa ehdokasta.

Tutkimuksen mukaan vastuullisuutta vaaditaan yli puoluerajojen. Erityisesti työ- ja ihmisoikeuksien merkitys on kasvanut. Vastaajista 74 prosenttia on sitä mieltä, että kuntien tulisi suosia sosiaalisesti vastuullisia tuotteita, vaikka hinta olisi hieman korkeampi. Viime kuntavaalien alla vastaavassa kyselyssä luku oli 57 prosenttia. Myös ympäristövastuullisia hankintoja suosisi enemmistö suomalaisista.

Kuntavaltuutetut tekevät päätöksiä palveluista, joiden monet kerrannaisvaikutukset jäävät usein pimentoon. Kysymys ei ole vähäpätöisistä summista, vaan kymmenien miljardien eurojen hankinnoista joka vuosi.

Hankintalaki mahdollistaa monien vastuullisuus- ja ympäristökriteerien asettamisen hankintojen ehdoksi. Vastuullisuussertifiointien vaatiminen on tässä helppo ensiaskel.

Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen on kuitenkin hyvin vähäistä. Esimerkiksi tekstiilihankinnoissa ympäristö- ja ihmisoikeusvaatimukset ovat harvinaisia, vaikka kunnat ja kuntayhtymät käyttävät valtavasti käsipyyhkeitä, lakanoita, työvaatteita ja muita tekstiilejä. Samaan aikaan moni kuluttaja ponnistelee vähentääkseen pikamuodin kulutusta.

Koronaviruspandemian jälkeen kunnat rakentavat uudestaan talouttaan. Pandemia, jonka juurisyyt ovat kestämättömässä kulutuksessa, pakottaa tarkastelemaan uudelleen yhteiskuntamme toimintaa. Talouden jälleenrakennus on erinomainen paikka parantaa hankintojen vastuullisuutta ja vahvistaa kestävää kehitystä.

Kunnilla on paljon taloudellista valtaa. Kuntavaltuutettujen vastuulla on paaluttaa, että kuntien käyttämät palvelut ja tuotteet on hankittu luonnon ja ihmisten hyvinvointia kunnioittaen.

Riikka Holopainen

toimitusjohtaja, Ympäristömerkintä Suomi

Aura Lamminparras

toiminnanjohtaja, Pro Luomu

Janne Sivonen

toiminnanjohtaja, Reilu kauppa ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.