Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla esitti korona-exit-strategiassaan jälleen kerran lukukausimaksuja korkeakouluopiskelijoille. Idea on surkea.

Etlan mukaan työelämään siirrytään liian myöhään. Todellisuudessa kuitenkin 64 prosenttia opiskelijoista työskentelee jossain vaiheessa vuotta kokopäiväisesti ja 51 prosenttia tekee säännöllistä osapäivätyötä (Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016). Työelämässä ollaan siis jo opintojen aikana, usein myös omalla alalla.

Nopea valmistuminen ei ole itseisarvo. Sivistyksellä ja osaamisella sellainen kuitenkin on. Niitä pitäisi voida kerryttää opiskeluaikana myös luentosalien ulkopuolella. Putket kuuluvat viemäriverkostoon, eivät koulutusjärjestelmään.

Valmistumisen tieltä täytyy kuitenkin purkaa useampia rakenteellisia esteitä, joita nykysysteemissä riittää. Opiskelijoille on taattava riittävä toimeentulo, jotta opintojen ohella ei olisi pakko käydä töissä. Lyhyellä aikavälillä opintorahan tasoa on korotettava ja pitkällä aikavälillä opiskelijat on otettava mukaan sosiaaliturvan uudistukseen.

Korkeakoulujen perusrahoitusta on lisättävä, jotta ne pystyvät tarjoamaan laadukkaita tukipalveluita. Erityisesti opintopsykologeista on huutava pula. Opiskelijoiden elämäntilanteet vaihtelevat, mutta läpi tutkinnon on saatava laadukasta ohjausta ja oikea-aikaista apua.

Lukukausimaksut eivät toisi tullessaan kukoistavaa Suomea, vaan koulutuksen eriarvoistumista, suurempia velkataakkoja ja kasvavaa ahdistusta. Laajamittaisen opiskelijoiden mielenterveyskriisin keskellä väitän, ettei se ole voittava strategia.

Maksuton koulutus on Suomen peruskallio. Yhdestäkään kriisistä ei nousta sitä murtamalla.

Sanni Lehtinen

opiskelija, Helsinki

