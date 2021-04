Vaikka yhtiöstä ollaan tekemässä voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, on selvää, että henkilöstön asema ja työehdot tulevat heikkenemään siinä vaiheessa, kun siirtosopimuksen aikainen kunta-alan työehtosopimus umpeutuu keväällä 2022.

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) yhtiöittäminen huolestuttaa liikennelaitoksen työntekijöitä. HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski perusteli suunnitteilla olevaa yhtiömallia seudullisilla synergiahyödyillä esimerkiksi Vantaan tulevalle ratikkaratkaisulle (HS Mielipide 20.3.).

Olemme samaa mieltä siitä, että HKL on järkevää säilyttää yhtenä kokonaisuutena, mutta emme ymmärrä emmekä hyväksy suunnitteilla olevaa yhtiömallia. Tällä hetkellä siihen olisi osallistumassa Helsingin lisäksi vain Vantaa noin viiden prosentin omistuksella, mutta sillä ehdolla, että Vantaa jää pois yhtiöstä, jos sen oma ratikkahanke kariutuu. Ratikkahankkeesta on tulossa yksi Vantaan kunnallisvaalien kuumimmista kiistakysymyksistä, ja hankkeen toteutuminen on epävarmaa. Espoo ei aio osallistua yhtiöön, sillä metro ja rakenteilla oleva Raidejokeri liikennöivät Espooseen joka tapauksessa.

Vaikka yhtiöstä ollaan tekemässä voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, on selvää, että henkilöstön asema ja työehdot heikkenevät siinä vaiheessa, kun siirtosopimuksen aikainen kunta-alan työehtosopimus umpeutuu keväällä 2022 ja työnantaja pääsee valitsemaan halvimman työehtosopimusalan, jota yhtiössä noudatetaan.

Kuljettaja- ja kunnossapitoyhdistykset edustavat kahta kolmasosaa HKL:n noin 1 200 työntekijästä. Yhtiöittämiseen liittyvät yt-neuvottelut eivät koskaan ole henkilöstön edustajille helppoja, mutta koronarajoitusten aikana ne ovat poikkeuksellisen vaikeita. Tästä huolimatta koko prosessi halutaan nyt runnoa läpi siten, että yhtiöittämispäätös olisi kaupunginvaltuuston esityslistalla jo 5. toukokuuta. Turha kiire lisää henkilöstön epäluuloja ja herättää aiheellisen kysymyksen siitä, johtuuko kiire halusta saada siirtosopimus voimaan ennen kuin kunta-alalle ehditään neuvotella uusi työehtosopimus.

Yksi Helsingin kaupungin strategisista tavoitteista on ”tehdä kaikki hieman paremmin”. Tätä periaatetta HKL:n henkilöstö elää todeksi joka päivä omassa työssään. Uskomme, että liikelaitoksena säilyvä HKL on tulevaisuudessakin pääkaupunkiseudun asukkaiden kannalta paras ratkaisu kehittyvän kaupunkiraideliikenteen tarpeisiin.

Petri Lillqvist

va. puheenjohtaja, Raitio- ja metro- henkilökunnan yhdistys JHL ry

Hannu Lehtinen

puheenjohtaja, Helsingin raidetyöntekijät JHL ry

