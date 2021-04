Ilkka-Pohjalainen kirjoittaa, että Itä-Ukrainan sota on kiihtynyt Venäjän lisättyä aktiivisuuttaan alueella.

”Kremlologeilla on jälleen töitä, kun länsimaat yrittävät tulkita, mitä Venäjä ajaa takaa. Ainakin se on saanut Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin vetoamaan Natoon ja pyytämään Ukrainan Natoon pääsyn vauhdittamista.”

”Toivottavasti kyse onkin vain tämän reaktion provosoimisesta. Kun Ukraina hakee turvaa Natosta, Venäjä voi kertoa kansalaisilleen, että rajanaapurina on Venäjään vihamielisesti suhtautuva, sotaa suunnitteleva länsivaltojen tukema maa.”

”Venäjä saattaa myös testata sitä, miten Yhdysvaltain uusi johto reagoi Ukrainan tilanteen kiristymiseen. – – Venäjä voi kokeilla, jättääkö presidentti Joe Biden Ukrainan sivuharrastukseksi, kun pöydällä on paljon muutakin ratkaistavaa.”

”Pahin vaihtoehto on se, että Venäjän presidentti Vladimir Putin kokee asemansa heikentyneen ja hakee irto­pisteitä isolla riskillä. Se voi johtaa arvaamattomiin seurauksiin.”

”Jos koronan takia käytännössä eristyksessä pidetyn Putinin kosketuspinta todellisuuteen on katoamassa ja Aleksei Navalnyin johtama oppositioliikehdintä on päässyt ihon alle, jälki voi olla tuhoisaa.”

Kalevan mukaan Venäjä on vastuussa sotilaallisen uhittelun kierteestä.

”Kun Venäjä miehitti Ukrainalle kuuluvat maakunnat talvella 2014, se tietoisesti jäädytti konfliktin. Nyt alkanut kuumeneminen on poikkeuksellinen koko seitsemän vuoden miehitysaikana.”

”Venäjä tarjoilee sotavoiman siirron syyksi Zapad 2021 -sotaharjoitusta, mutta se on pelkkä savuverho. Paljon todennäköisempää on, että Venäjä heittelee testipalloja länteen joukkojen keskityksellä ja kovenevalla kielenkäytöllä.”

”Venäjä tuskin hyökkää Ukrainan alueelle. – – Putin varmasti tietää, että läntisen sotilasavun ansiosta Ukrainan armeija on valmiimpi vastaamaan Venäjän voimaan kuin tunnuksettomien venäläisjoukkojen vyöryessä rajan yli vuonna 2014.”

”Länsimaat ovat valmiita tiukentamaan talouspakotteita. Niiden ohella välineeksi on tarjolla myös ensi kesän suurin eurooppalainen urheilutapahtuma, jalkapallon EM-kisat. – – EM-otteluiden vetäminen pois Venäjältä voisi olla tehokas painostuskeino.”

Turun Sanomat toteaa, että tilanteen kärjistymisessä on kyse myös Venäjän sisä­politiikasta.

”Putin on menettänyt kansan­suosiotaan, ja huomion ohjaaminen ulkoisiin vihollisiin on perinteinen tapa lisätä suosiota. Venäjällä on duuman vaalit ensi syksynä.”